爸媽看過來！最適合你家寶貝的幼兒園挑選秘笈大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「幼兒園挑選考量」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的幼兒園挑選重點排行。

許多民眾相信「教育從小做起」，而幼兒園便是小孩第一個離開父母學習獨立的地方，因此，選擇如何一所合適的幼兒園，成為不少家長們在孩子長大的過程中面對到的第一個困難抉擇。我們本次便針對「幼兒園挑選考量」進行觀測，一起來看看要考慮到哪些因素，讓孩子在健康的環境中茁壯成長吧！

從「這點」細節看出園內整潔度 「學雜費用」如何算入學前就要問清楚

▲ 網友熱議 TOP6 幼兒園挑選考量 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「幼兒園挑選考量」相關話題的討論，可以發現不少家長十分關注「周遭及園內環境」、「安全措施是否齊全」等安全因素。

就有民眾提醒正在挑選幼稚園的爸媽們，參觀時一定要留意「環境跟安全」，例如「除了硬體外，還有各種設施的擺放位置，以及防護裝置」都十分重要，也有人分享「小撇步」，表示「通常若連廁所都很乾淨沒臭味，其他地方也不會髒到哪」，認為可以特別留點時間觀察一下廁所。

還有過來人分享自己也會詢問園方「有沒有監視器可以看，若出了問題想要確認是否可以看得到」等問題，如此除了「可以透過視訊直接觀看上課狀況」外，若發生意外也有影片能幫助釐清事發緣由，減少爭議。

而「學費」以及學期中的各種活動費用、計費方式也備受熱議。幼兒園的學費根據是公立、私立、非營利或是準公共，學費從每月幾千甚至上萬的都有，讓爸媽們光是考量學費就頭痛不已。

不過不少網友呼籲，除了學費外，入學前一定要問清學期中是否有校外教學、節慶活動等需要額外收費的項目，像是有家長抱怨園方突然發通知單「說要去台中自然科學博物館戶外教學一天，每人收費2500」，若不去只能請假待在家，掀起網友一番討論，紛紛說道「我們幼稚園也是不去就強制請假，然後也不退當天的餐費」、「這些收費都高到不合理」。在挑選幼兒園時要考量到各種繁瑣的因素，令許多家長們直呼簡直「跟找房子一樣辛苦」。

此外，「接送是否方便」、「有無延托、寒暑假」等影響接送的問題也是挑選要點。

就有網友發文詢問「挑選幼兒園時，你最在意什麼？」，引來家長們熱烈回覆，不少人提到「離家近不近」、「周遭是否好停車，方便接送小孩」，也有人直言「有沒有延托，暑假不可以放滿……直接首選」、「拜託不要（有）寒暑假」，對於平日要工作的父母而言，能不能配合自己的工作時間，舒緩接送壓力，是幼稚園的選擇關鍵之一。

你也正在為孩子挑選幼兒園嗎？除了以上提及的考量外，也別忘了注重小孩的個性和需求，並仔細考慮教學品質、師資等多方因素。讓我們一同努力為孩子找到合適的幼兒園，與他們在愉快的學習氛圍中健康成長吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「幼兒園挑選考量」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/24~2024/03/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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