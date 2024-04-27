「一兩條人命我賠得起」強掐傳播妹脖子性侵 酒吧老闆判刑4年半

經營酒吧楊姓男子3年前邀傳播妹到新北市一間汽車街旅館飲酒歡唱後，酒後一時色心大發，不顧傳播妹意願，強掐脖子硬上得逞，犯後矢口否認犯行，未與受害傳播妹達成和解及賠償損害，新北地院日前依強制性交罪，判刑4年6月，可上訴。

判決指出，經營酒吧楊姓男子（33歲）2021年6月底約一對情侶檔朋友並花錢找來一名傳播妹陪酒助興，四人前往新北市一間汽車街旅館飲酒歡唱，該對情侶檔朋友因喝多先行去，僅剩楊男與傳播妹二人共處一室。

「我不做S的。」楊因酒後一時色心大發，不顧傳播妹一再表態及抗拒，動手強掐脖子並出言恫嚇，「一兩條人命我還賠得起，頂多就是把妳弄死在這裡。」強行扯下傳播妹黑色短褲裙硬上得逞。

傳播妹遭侵犯後，當場打電話向媽媽哭訴，楊男聞言才嚇到並跟傳播妹道歉，還表示願意賠償3萬元，傳播妹趕緊趁機逃離汽車旅館，經過一天沉澱心情，下定決心報警。

新北地院法官考量楊男到案後矢口否認犯行，且未與受害傳播妹達成和解及賠償損害，日前依強制性交罪，判刑4年6月，仍可上訴。

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