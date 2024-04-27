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遊客常被「吃掉」！佛州迪士尼禁止穿「Crocs布希鞋」搭手扶梯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國佛州迪士尼世界近日頒布新的安全規定，禁止遊客搭乘手扶梯時穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的「布希鞋」。路透
美國佛州迪士尼世界近日頒布新的安全規定，禁止遊客搭乘手扶梯時穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的「布希鞋」。路透

美國佛州迪士尼世界（Walt Disney World）近日頒布新的安全規定，禁止遊客搭乘手扶梯時穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的「布希鞋」，以防更多人因為穿著這款洞洞鞋而被電扶梯「吃掉」的狀況發生。

紐約郵報26日引述專門報導迪士尼樂園動態網站Inside the Magic報導，佛州「迪士尼世界」已開始取締外號「布希鞋」的卡駱馳洞洞鞋，至少認定在搭乘電扶梯時是不符合規定的鞋子，因為這類鞋子經常被電扶梯踏階「吞掉」並卡住。

社群平台X已有網友分享在迪士尼世界裡的EPCOT園區The Land Pavilion建物內的電扶梯上，拍到相關禁止標示。

今年1月起，布希鞋卡在手扶梯踏階的畫面頻頻在網路上流傳，多半都是鞋子前緣卡住。Inside the Magic強烈建議遊客穿著運動鞋造訪迪士尼樂園，不僅安全也更適合步行。

美食部落格「迪士尼美食」（Disney Food Blog）有文章指稱，至少從2021年起，迪士尼世界裡的迪士尼之泉（Disney Springs）園區電扶梯就已出現禁穿布希鞋（No Crocs）的標示。

目前尚不清楚是否有人於迪士尼世界因穿著布希鞋而在電扶梯中受傷。迪士尼也尚未回應發生過多少類似事件等。

Disney 洞洞鞋 迪士尼樂園

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