發哥論足／墨攻啟示：打擊強敵先要守住 踢出特點直攻要害

本屆世界盃幾支熱門的雄獅首場均遭受頑抗下吃足苦頭，尤其大熱的德國 戰車遭墨西哥 隊靈擊而敗，讓發哥想起了那一年歐洲二流的希臘隊創造史詩，奪下歐洲冠軍的神蹟！面對強大對手只要針對自己特性打擊對方要害，墨西哥還有當年希臘隊都給我們踢出了典範。

2004年歐洲國家杯時被視為歐洲二流外的希臘隊，善用自己的高大體型與體能條件，踢出整體有組織性的「穩守反擊」戰術，令攻擊強悍的法、葡、捷列強一個個栽在其腳下。希臘展現的穩守反擊打法，以一種近似侵略性的防禦態度，在中場前積極高壓逼搶對方，一旦反守為攻，便發動快速高點傳接，在最短時間內給對方致命一擊。那時候在希臘身上，讓我們看到了「當弱隊碰上強隊」時，展現了經典的範本。

2004年歐洲國家杯希臘(藍色球衣)在首戰就爆冷打敗葡萄牙(紅色球衣)，接下來用侵略性的防守方式一路挺進，在決賽再次讓葡萄牙踢到鐵板，勇奪冠軍！ 歐新社資料照片

而今天來自中北美洲的墨西哥隊，當然沒有希臘那般整體高大的球員組合，但在強大的德國隊面前，他們也深知務必先能頂住強攻，然後善用自己的快速靈巧打出有效率的反擊，只要抓住一個就可望演出變天好戲。

果然墨西哥隊精彩的小範圍配合和犀利的反擊給了德國隊防線巨大威脅，他們憑洛薩諾在開賽第35分鐘與隊友間的兩三人快打快切快射門，就一擊致命擊潰了衛冕軍德國。

墨西哥針對世界冠軍德國，進行了針對性的佈置和打法，而且完完全全結合了自身的特點，就是球員速度快、反擊球起速快而靈活，局部快速轉換的能力比較強，迎德軍好幾次的進攻都有亮點，每次進攻都對德國後防產生了威脅。尤其在結合自身的特點和優勢去打破強大對手的軟肋上，墨西哥抓住了德國右後衛基希米常出閘助攻的後防空檔，反打一個該空間的快速突破，這點值得借鑒。

墨西哥的快速反擊戰術完全是戳到德國的痛處，局部轉換又靈活，實在是一場非常經典的比賽。 美聯社

世界盃賽場上當然不能用一場比賽論定什麼，不過發哥幫大家找回2012年8月11日記憶，在倫敦奧運會壓軸登場的男足金牌決賽，墨西哥隊以2比1擊敗了內馬爾領銜的巴西隊，為墨西哥整個代表團奪得該屆奧運會上唯一的一面金牌。而在那場由發哥講評的決賽中，當時墨西哥的陣容裡，今天就看到了當年的奧運金牌英雄像後衛薩爾塞多（Carlos Salcedo），還有中前場攻擊手赫雷拉（Hector Herrera）以及希曼尼茲（Raul Jimenez）等等，都出現在打擊德國的比賽中，墨西哥強大的中後場，很大程度上是繼承了2012年奧運會金牌的那批青春班底。

墨西哥能打敗強敵德國，豈是一朝一夕之功。現有的班底不少是從2012奧運足球賽前就開始培養，當年的金牌選手現在已有世界級水準。 歐新社資料照片

最後再看墨西哥這致命突破進球，第35分鐘，墨西哥從自己半場快速反擊，球經過三次傳動後，由赫南德茲（Javier Hernandez）地面快速穿越送到禁區內左側，再由洛薩諾（Hirving Lozano）快速迎上控球，扣過厄齊爾（Mesut Ozil）後，就在那發哥強調的危險地帶即球門左邊約10碼處起右腳低射近角破網，完全展現了墨西哥小組快速配合突破的特點。