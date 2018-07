「你們是英雄」 博格巴贏球獻泰國少年足球隊

法國中場博格巴贏球後將這場勝利獻給受困山洞獲救的泰國足球隊13名小球員。 美聯社

法國在4強賽1:0淘汰比利時,明星中場博格巴(Paul Pogba)不忘關心遠在泰國受困的13人少年足球隊,贏球賽後更將這場勝利獻給泰國足球隊,並且稱這13名勇敢的少年足球員是今日的英雄。

法國以烏迪迪(Samuel Umtiti)頭錘致勝球,力克比利時,也是隊史繼2006年之後重返決賽,並且要尋求1998年法國世足賽後第2冠。

儘管遠在俄羅斯踢世足賽,明星中場博格巴仍關心受困泰國清萊府「睡美人山洞」(Tham Luang)的野豬少年足球隊共13名師生。

在洞穴中受困長達18天後,泰國足球隊師生在泰國海軍海豹部隊及各國跨海援助下,於台灣時間10日晚間全數獲救,足球隊全員獲救也讓全泰國舉國振奮,泰國海軍海豹部隊表示,「我們不知道這能不能算是奇蹟、或者要歸功科學, 要感謝的是野豬少年足球隊13名師生全數獲救。」

法國明星中場博格巴也在推特中把比賽勝利獻給泰國少年足球隊,「這場勝利要獻給今日的英雄們,小夥子們做得好,你們是如此強悍。」

FIFA原先希望能邀請足球隊赴俄羅斯世足賽觀看決賽,但由於少年健康狀況不適宜長途旅程而作罷,泰國足協也承諾,未來將會帶這批球員看其他賽事作為補償。

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy