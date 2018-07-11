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「你們是英雄」 博格巴贏球獻泰國少年足球隊

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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法國中場博格巴贏球後將這場勝利獻給受困山洞獲救的泰國足球隊13名小球員。 美聯社
法國中場博格巴贏球後將這場勝利獻給受困山洞獲救的泰國足球隊13名小球員。 美聯社

法國在4強賽1：0淘汰比利時，明星中場博格巴（Paul Pogba）不忘關心遠在泰國受困的13人少年足球隊，贏球賽後更將這場勝利獻給泰國足球隊，並且稱這13名勇敢的少年足球員是今日的英雄。

法國以烏迪迪（Samuel Umtiti）頭錘致勝球，力克比利時，也是隊史繼2006年之後重返決賽，並且要尋求1998年法國世足賽後第2冠。

儘管遠在俄羅斯踢世足賽，明星中場博格巴仍關心受困泰國清萊府「睡美人山洞」（Tham Luang）的野豬少年足球隊共13名師生。

在洞穴中受困長達18天後，泰國足球隊師生在泰國海軍海豹部隊及各國跨海援助下，於台灣時間10日晚間全數獲救，足球隊全員獲救也讓全泰國舉國振奮，泰國海軍海豹部隊表示，「我們不知道這能不能算是奇蹟、或者要歸功科學， 要感謝的是野豬少年足球隊13名師生全數獲救。」

法國明星中場博格巴也在推特中把比賽勝利獻給泰國少年足球隊，「這場勝利要獻給今日的英雄們，小夥子們做得好，你們是如此強悍。」

FIFA原先希望能邀請足球隊赴俄羅斯世足賽觀看決賽，但由於少年健康狀況不適宜長途旅程而作罷，泰國足協也承諾，未來將會帶這批球員看其他賽事作為補償。

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