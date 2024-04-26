讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

美國官員25日表示，五角大廈未來幾天將從非洲查德撤出數十名特種部隊隊員，讓美國在該地區失去更多影響力。

紐約時報報導，尼日軍政府日前才宣布將終止美國軍方的合作協議，拜登政府遂宣布未來幾個月會撤出1000多名美國軍事人員，如今又傳出將撤離駐紮在查德首都恩賈梅納的75名陸軍特種部隊人員。

五角大廈被迫撤軍，以回應查德政府要求重新談判美國軍事人員在查德的行動規則和條件。

據了解，查德空軍參謀長阿明（Idriss Amine）日前藉由向美國武官發送信函並提出要求，該方式在傳遞重要訊息上顯得不尋常。信函用法語（查德的官方語言之一）書寫，並以阿明的官方公文書寫。然而，這封信並未透過官方外交管道發送，這並不是處理此類問題的標準方式。

一些消息人士認為，這封信可能是查德政府的談判策略，旨在達成一項更有利於他們利益的新協議。

美國官員表示，與美國從尼日撤軍不同，從查德撤軍可能只是暫時的，外交官將決定是否可以達成新協議，如果可以，美國軍事顧問可能會重返查德。

此舉正值美國在非洲利益的關鍵時刻，美國官員警告稱，俄羅斯的影響力正在整個非洲大陸擴大。