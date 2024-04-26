陸學者評布林肯訪陸：關注美方是否改變對台海消極言行

清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主任達巍26日就美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）訪華接受上海澎湃新聞獨家訪問，他指出，衡量中美關係是否改善，需關注美方是否會改變對台灣問題的消極言行。

達巍指出，此次訪華更多是延續去年11月中美領導人舊金山會晤的精神，所以這是一次「延續性」而非「開創性」的訪問。

在相對穩定的狀態下也有很多新問題出現，達巍指出，布林肯此次帶來一些具體關注點，包括中方向俄羅斯提供武器裝備和零件，美國財政部長葉倫（Janet Louise Yellen）訪陸提出的「產能過剩」，美方是否會對大陸提出新的關稅措施，以及台灣問題，都是主要關注點。

針對此次布林肯訪陸是否能為中美關係帶來實質改善，達巍認為，中美雙方此次只是為了防止關係變壞，但雙邊關係並沒有發生方向性變化。衡量關係是否改善，仍要看美方在經貿和技術領域的行動，包括是否能取消某些經濟制裁，或是能否改變在台灣問題上的「消極言行」。

美國總統拜登本月10日在白宮與日本首相岸田文雄舉行會談，在聯合聲明中指出，除將加強美日軍事同盟，還重申台海和平穩定的重要性。大陸駐美大使館發言人12日曾表示，對「美日領導人會晤涉華消極言行」表達強烈不滿和堅決反對。

據澎湃新聞報導稱，達巍在今年年初至史丹佛大學訪問，他觀察，「美國國內對中美關係的看法比較多元化，受到年齡、地域、黨派等多種因素影響，美國國內對大陸目前也沒有達成最後結論或一致意見。」

達巍告訴澎湃新聞記者，一些對中國比較友好、相對理性的聲音在過去一年正在逐漸出現，儘管這些聲音還沒有影響到政策層面，「比如在台灣問題上，美國方面也有很多人表示不能僅僅想著對大陸進行威懾，還是要給大陸一定戰略保障，才能穩定台海局勢，這樣的聲音現在多了起來。」