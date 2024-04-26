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掌葉蘋婆花期異味擾民 竹北市將修枝及加強清掃

中央社／ 新竹縣26日電
竹北吳姓居民指出，最近掌葉蘋婆樹開花，臭味宛若屍臭、糞臭，中午氣溫升高時情況更嚴重。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影
竹北吳姓居民指出，最近掌葉蘋婆樹開花，臭味宛若屍臭、糞臭，中午氣溫升高時情況更嚴重。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影

竹北高鐵區附近因掌葉蘋婆花期散發特殊異味，導致民眾困擾，竹北市長鄭朝方今天說，將先進行修枝以減少花苞及花朵產生的異味，並加強清掃作業，後續會盤整樹況，逐步處置。

有民眾向新竹縣竹北市公所反映指出，種植於高鐵區附近的掌葉蘋婆近期花期散發特殊異味，聞到味道感覺不舒服相當困擾，盼公所能協助處理。

對此，竹北市公所今天透過新聞資料指出，市長鄭朝方日前會同中興里長莊淙澍、東平里長林顥峰及植物專家楊淳婷等人前往嘉豐六路會勘，並達成初步共識，將以短中長期分階段解決擾民問題。

楊淳婷說，依現場目測觀察，已有多株樹木有傾斜、樹穴過小的狀況，導致人行步道鋪面已經被樹根破壞。此外，若進入颱風季節，以上問題恐對民眾造成危害。

鄭朝方向中央社記者表示，掌葉蘋婆於98年在高鐵開發單位就已經完成種植，後交由縣府管養15餘年，去年行道樹才委由竹北市公所接管，目前轄內掌葉蘋婆主要分佈於中興里及東平里共有170棵，皆為住宅密集、商辦活絡、教育機構林立之區。

他表示，每年春、夏季為花期，伴隨著獨特氣味吸引昆蟲當授粉媒介，卻也造成民眾行經時需要摀鼻、在家也必須緊閉門窗。

鄭朝方指出，首先將於5月底前完成修枝，減少花苞及花朵產生的異味並加強清掃作業，也請植物專家調查樹況，針對狀況不佳且有傾倒危險性掌葉蘋婆列冊，接著會召開協調會，邀請里長、居民、護樹團體等了解各方意見。

民眾所關心的移植問題，他說，需等待協調會取得共識才能執行，但由於掌葉蘋婆特殊樹性不易找到移植區，以及經費過於龐大等問題，將會再研議處置方法。

新竹 臭味 行道樹 鄭朝方

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