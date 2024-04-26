蘭花育種人才現斷層危機 農糧署推廣宗教用花強化內需
國內蘭花產值85%來自外銷市場，但近年育種人才斷層危機浮現，台灣蘭花育種者協會今天與農糧署、西螺福興宮合作，在媽祖聖誕前夕推廣蘭花作為敬拜禮品，盼擴大國內花卉需求，帶動產業發展，刺激年輕人投入花卉產業。
農曆3月23日是媽祖聖誕，許多信徒會準備供品敬拜，農糧署鼓勵民眾可以花作為敬拜禮品，以安慶蘭園林耀聰所育成的「安慶小蘋果」蘭花作為結緣供品，召募信眾認捐「祈福花柱」和「結緣花斗」，作為花藝裝飾與敬拜禮品，結餘將用來扶持弱勢團體。
全台蘭花產業去年內外銷超過70億元，台灣蘭花育種者協會秘書長楊怡萍表示，台灣蘭花是以品種外銷為導向，這是台灣優勢，但近年育種世代傳承不順利，因為孕育一個新品種上市約需6年時間，年輕人會想要有立竿見影的效果，傾向外購品種權，自行育種意願低，現在是靠老農育種，可能再過十年就出現明顯斷層。
台灣每年仍有逾50件蘭花取得品種權，但近二年國內蘭花申請品種權件數從79件降至59件，原因尚待分析，農糧署果樹及花卉產業組副組長洪宏毅表示，育種是很基礎的工作，近年透過與國外的交流了解市場需求，與學界合作，持續鼓勵投入育種工作，只要產業有未來性的話，相信年輕人自然會投入。
洪宏毅表示，目前農糧署除推動蘭花品種權保護制度、新品種評鑑，也舉辦國際蘭展推廣優良品種，開拓全球貿易市場，積極將育種能量放大。另外，在國內也積極行銷，輔導產業針對宗教用花規畫與推廣。
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