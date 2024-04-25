快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北捷運旅客落軌 全身挫傷、斷腿送馬偕醫院治療

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運民權西路站下班時間有旅客不慎墜入軌道，遭入車底，影響列車通行，至劍潭站單線雙向運轉，不少民眾被困在車上、月台塞滿人潮，已啟動雙連站至士林站公車接駁。救護人員獲報火速前往救援，北市捷運警察隊說，旅客全身多處挫傷、右腳掌斷裂，有生命跡象，已送馬偕醫院治療。

北市捷警隊表示，今天16時55分許高運量行控中心通報，捷運民權西路站有名年約33歲男姓旅客於列車進站時墜落軌道，捷警隊立即派遣員警赴現場處理，17時28分落軌民眾已從列車下救起，救護初步判斷全身多處挫傷、腿斷、意識清楚，目前送馬偕醫院接受治療中。

北市捷警隊指出，員警陪同落軌旅客家屬前往馬偕醫院釐清落軌事由，捷運往淡水方向列車已於17 時29分恢復營運並持續調整班距中。

捷警隊說，民眾自行翻越捷運月台門的行為，後續將依相關行為人之行為樣態分別移請偵辦或交付裁罰。除可能涉嫌刑法，得處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，也觸犯「大眾捷運法」規定，可處1500元至7500元罰鍰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北捷運民權西路站有旅客不慎落軌，全身挫傷、右腳掌斷裂，已送馬偕醫院治療。圖／北市捷警隊提供
台北捷運民權西路站有旅客不慎落軌，全身挫傷、右腳掌斷裂，已送馬偕醫院治療。圖／北市捷警隊提供
台北捷運民權西路站有旅客不慎落軌，全身挫傷、右腳掌斷裂，已送馬偕醫院治療。圖／北市捷警隊提供
台北捷運民權西路站有旅客不慎落軌，全身挫傷、右腳掌斷裂，已送馬偕醫院治療。圖／北市捷警隊提供

捷運 馬偕醫院

延伸閱讀

徐巧芯遭疑涉喬貸款 北市財政局：已要求富邦銀說明

北捷民權西路站有人墜軌捲入車底 救護人員搶救中

警界憾事今年第6起 北市警諮商率僅1%、預算僅38萬挨批

台南首條捷運重大進展！第一期藍線環評通過拚2031通車

相關新聞

影／母昏厥子揮手攔警車求助 台南警緊急鳴笛開道送醫

台南市警三分局安中派出所員警22日中午巡邏時，行經安南區北安路3段突遭一部黑色轎車駕駛伸手攔車，經了解原來是車後座搭載1...

台北捷運旅客落軌 全身挫傷、斷腿送馬偕醫院治療

台北捷運民權西路站下班時間有旅客不慎墜入軌道，遭入車底，影響列車通行，至劍潭站單線雙向運轉，不少民眾被困在車上、月台塞滿...

三芝男修剪樹木踩破採光罩墜落 欄杆刺穿小腿送醫急救

新北市三芝區一名吳姓男子今天下午在住處2樓外修剪樹木，不料，一腳踩破採光罩墜落一樓，吳男小腿當場被欄杆刺穿。新北市消防人...

民權西路站驚傳男子落軌…涉違反大眾捷運法 北捷要罰了

男子今天在北捷淡水線落軌，導致民權西路站至劍潭站區間單線雙向運轉約40分鐘。北捷表示，將依違反「大眾捷運法」開罰新台幣1...

北捷民權西路站旅客墜軌捲入車底 目前列車班距調整中

台北捷運淡水信義線往象山站方向，有民眾在今（25日）16時51分許，翻越月台門墜入軌道，正好有一輛列車進站，導致墜軌民眾遭捲入車底。...

北捷民權西路站有人墜軌捲入車底 救護人員搶救中

台北捷運淡水信義線往象山站方向，有民眾在今16時51分許，翻月月台門墜入軌道，正好有一輛列車進站，墜軌民眾遭捲入車底，救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。