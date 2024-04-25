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台北捷運旅客落軌 全身挫傷、斷腿送馬偕醫院治療
台北捷運民權西路站下班時間有旅客不慎墜入軌道，遭入車底，影響列車通行，至劍潭站單線雙向運轉，不少民眾被困在車上、月台塞滿人潮，已啟動雙連站至士林站公車接駁。救護人員獲報火速前往救援，北市捷運警察隊說，旅客全身多處挫傷、右腳掌斷裂，有生命跡象，已送馬偕醫院治療。
北市捷警隊表示，今天16時55分許高運量行控中心通報，捷運民權西路站有名年約33歲男姓旅客於列車進站時墜落軌道，捷警隊立即派遣員警赴現場處理，17時28分落軌民眾已從列車下救起，救護初步判斷全身多處挫傷、腿斷、意識清楚，目前送馬偕醫院接受治療中。
北市捷警隊指出，員警陪同落軌旅客家屬前往馬偕醫院釐清落軌事由，捷運往淡水方向列車已於17 時29分恢復營運並持續調整班距中。
捷警隊說，民眾自行翻越捷運月台門的行為，後續將依相關行為人之行為樣態分別移請偵辦或交付裁罰。除可能涉嫌刑法，得處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，也觸犯「大眾捷運法」規定，可處1500元至7500元罰鍰。
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