逛街聽到這句話必買！風象星座「特別+限量」、火象用力誇他、土象「有折扣」

如何抓住顧客的心是門大學問，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「12星座的銷售寶典！能讓12星座乖乖掏錢的神奇方法」，不同星座聽到哪些關鍵字就淪陷？建議參考太陽、金星，不但店員可以參考，人客也快檢查是不是這樣中招。

▍火象星座

牡羊、獅子、射手／衝動消費 買一個爽字

火象星座的人買東西很看心情，心情好要買，心情不好也要買。他們常常買的是感覺，他們不只買東西，也買店員的感覺。常常他們根本不需要這件東西，但因為銷售員感覺很好，他們就願意掏錢了。

想要火象星座客人掏荷包，店員一定要誇在「正確的點」上。例如服飾店員不能只誇火象客人穿起來好看，最好誇「你是衣架子，這件衣服只有你撐得起來」。記得要把火象星座捧高高，他們就會開開心心埋單。

火象星座不喜歡被改變，他們很有主見，推薦他們買東西，千萬不要想推翻他們原本的決定，最好先大誇「他們的選擇」好棒棒，再順帶推薦別的商品也不錯，他們可能就全都包了。

▍土象星座

金牛、處女、摩羯／不花小錢花大錢

土象星座的人平常沒啥物慾，但只要一出手都是高單價物品。他們買東西習慣做功課、認真比價，想要一件東西，他們可能會去店裡看過很多次，最後才會買。

想要土象星座客人掏荷包，店員一定要先跟他們經營關係，他們可能會來逛很多次，還問東問西，店員必須很有耐心回答，持續這樣做，可能下一次可能就成交了。相反，如果店員露出不悅不耐煩態度，土象星座會轉身找別人買。

另外，土象星座買東西喜歡「錢花在刀口上」的感覺，只要讓他們認為自己占到便宜了，就心花朵朵開。最好是店員主動先給折扣，讓他們覺得「買到賺到」就願意掏錢。

▍水象星座

巨蟹、天蠍、雙魚／營造幸福感

想要水象星座客人掏荷包，需要營造「幸福感」。他們買東西需要有畫面，要有想像的空間。例如水象星座逛街時，店員說「這件衣服很適合妳，穿了會很多人追」、「這個口紅色號很適合妳，擦了男友會很想親」，總之就是努力打造「幸福的氛圍」，讓水象星座沉浸在粉紅泡泡或幸福幻想，成交率會大大提高。

另外，水象星座的人同理心爆棚，也同樣可以用在銷售技巧上。想要水象星座的人買東西，建議店員不要急著推銷，反而要表現「真心替他們著想」的樣子，多給折扣、或勸他們哪些東西先省起來別買，他們會立刻覺得店員人超好的，什麼都買下去。

▍風象星座

雙子、天秤、水瓶／聽見限量、特別就淪陷

風象星座喜歡漂亮的、新奇的東西。店員只要說「這是現在最新的商品，別人都有了」，他們會深怕自己沒跟上流行，馬上入手。如果店員再加上「限量」兩個字，更是絕對必買。

風象星座的審美觀超奇怪，甚至可以說與眾不同，他們也很自豪這件事店員如果跟他們說，「這不是一般人可以接受，只有很特別的人可以駕馭」，他們一聽到這些話，立刻刷下去。總之要賣東西給風象星座，請循著他們的思路走，不用去介紹價錢、實用性，只要說很特別就好了。風象星座的人家裡超多各種小廢物，買回來不用，他們也不介意。

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