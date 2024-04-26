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苗縣「坤輿案」停止開發二審判決確定 縣府：依法辦理

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣爭議長達20多年的「坤輿案」，前年反坤輿自救會提起行政訴訟，訴請法院判決苗栗縣政府命坤輿公司停止開發，一審勝訴；坤輿公司不服上訴，昨二審最高行政法院認定原判決無誤，駁回上訴，全案確定，「坤輿」在造橋鄉龍昇村申設掩埋場案將自動撤銷。

自救會成員陳祺忠說，自救會昨雖沒人前往聆判，但透過律師轉達，確認全案駁回坤輿科技公司上訴。他說，全案確定最開心的應該是全縣縣民，因為經判決結果也確認坤輿公司在申設過程中確有隱瞞許多土地、建物違規等事實，要自負責任，難以再提訟國賠，同時也保護了苗栗的好山好水，不受可能的汙染。

據了解，坤輿科技公司於2001年間，向苗栗縣府申請一般事業廢棄物乙級廢棄物處理機構（俗稱垃圾掩埋場）設置許可，獲苗縣府於2002年同意。但「坤輿」開發面積逾2公頃，未實施環評，也未檢具環境影響說明書送苗縣府審查，苗縣府也未依相關規定命坤輿公司實施環評，即同意其設置文件（含變更）申請及核備興辦事業計畫書，並於2020年12月31日同意坤輿公司試運轉計畫申請。

消息一出，立即引發自救會強烈不滿，不僅提出行政訴訟要求停止開發，並在「坤輿」門口埋鍋造飯長期抗爭，堅決不讓載運廢棄物大車進入試運轉，期間甚至爆發多次流血衝突。

昨二審最高行政法院判決出爐，維持一審原判。對此，苗縣環保局表示，此案一審於2022年7月21日判決後，已函文坤輿公司中止試運轉許可迄今，現今二審判決結果也已確定，將待收到判決書後，依照判決意旨辦理；另據環保署111年8月25日解釋函 ，如果全案確定 ，「坤輿」申設案將自動失效，後續行政機關也無須再作任何行政處分。

今天上午「坤輿」出入口處的車輛及地磅站通道已圍起鐵絲，防止車輛進入，現場辦公室留守人員稱說與「坤輿」公司無關，記者致電「坤輿」業務經理王亞綺，手機暫無接應，是否會提訴國賠仍是未知數。

反坤輿自救會在「坤輿」門口埋鍋造飯長期抗爭，去年6月間，因阻擋車輛進入試運轉，甚至爆發多次流血衝突。圖／本報資料畫面
反坤輿自救會在「坤輿」門口埋鍋造飯長期抗爭，去年6月間，因阻擋車輛進入試運轉，甚至爆發多次流血衝突。圖／本報資料畫面
今天上午「坤輿」出入口處的車輛及地磅站通道已圍起鐵絲，防止車輛進入，原辦公室內也已無坤輿員工。記者吳傑沐／攝影
今天上午「坤輿」出入口處的車輛及地磅站通道已圍起鐵絲，防止車輛進入，原辦公室內也已無坤輿員工。記者吳傑沐／攝影

廢棄物 自救會 苗栗縣

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