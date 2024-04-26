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影／山區大雨持續落石 中橫便道搶修受阻人和機具暫撤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供

花蓮大地震後，中橫便道落石多，公路局搶修多天，搶通後又落石，今天又因山區大雨落石不斷，為確保搶修工人安全，決定撤時暫出人和機具。公路局谷關工務段表示，中橫便道今天封閉，禁止通行。

谷關工務段表示，怪手今天搶修操作的位置在中橫便道19.7公里處，這是0403地震後路基受損嚴重地點，這次因重覆落石坍方，路基也有受損，後續還要修復及限制載重通行。

谷關工務段說明，今天山區持續大雨和大量鬆動土石，多起土石坍方，現場雨勢不斷落石，今天封閉中橫便道，視天候情形搶修，工務段提醒大家，花蓮大地震後又遇鋒面影響，非必要勿進入山區，確保安全。

中橫便道昨天搶修5處較大坍方，目前還有二處嚴重坍方，山區持續落石，今天下午已暫時撤出人和機具。

中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道今天因大雨落石影響，搶修工程暫停，中橫便道今天封閉。圖／公路局谷關工務段提供

中橫 落石

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