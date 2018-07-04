父親遭綁架 奈及利亞隊長拋私事為國家而戰

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-04 09:19 用LINE傳送

奈及利亞隊長為國家而戰。 路透

奈及利亞小組賽最末役1：2敗給阿根廷，對奈及利亞隊長米克爾（John Obi Mikel ）而言無疑是最難熬的一場戰役。米克爾4日自爆，該役開踢前父親才被歹徒綁架，且還遭威脅不能報警，一旦報警父親性命難保。米克爾為了不辜負1.8億同胞的期待，將私事擺在一旁，為奈及利亞踢完最後一場比賽。

米克爾表示，他在前往聖彼得堡體育場（Saint Petersburg Stadium）與阿根廷交手的巴士上接獲親友來電，要他與劫匪聯繫，被要脅支付贖金才肯放人。米克爾透露，當時他並未向奈及利亞足協求援，深怕讓球員備戰分心，即便心繫父親，他仍要求自己挺起胸膛獨自面對，不影響隊友。

「當我父親的性命在別人手中，我仍舊在場上拚戰。」米克爾表示，當下自己必須壓抑各種不安和痛苦，尤其是開踢4小時前才得知父親遭綁架消息，「老實說我的思緒的確受到影響，但當下必須作好出賽的心理準備。」

米克爾強調，他一度感到迷惘，不知道該怎麼做，「但我不能讓1.8億的奈及利亞同胞失望，我必須將所有雜音擺在一旁，為了國家而戰。我沒辦法告訴教練或足協，僅有最緊密的朋友圈知道我所面對的困境。」

米克爾表示，當時歹徒甚至威脅他，一旦報警就要殺人滅口。據了解米克爾付了1000萬奈及利亞奈拉（約台幣115萬元）贖金才將父親贖回，身心飽受折磨虐待，所幸仍平安釋放。