江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

立法院副院長江啟臣今早接受電台專訪，被問及是否有意參與2026台中市長選舉，江回應「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢而為、全力以赴」。被視為藍營另名熱門人選的立委楊瓊瓔則表示，江副院長是台中優秀人才，重要公職各黨都會推出最好人選，大家一起繼續打拚，為民服務。

2026年將再迎來縣市首長大選，台中市長盧秀燕本屆風光連任，下屆誰能入主中市府？國民黨籍立委江啟臣呼聲高，政界也認為立委楊瓊瓔為人選之一，而民進黨則有立委何欣純被視為熱門人選。

江啟臣今早接受電台專訪，節目最後被主持人黃暐瀚問及，若是台中市民調最高的人選，會不會參選2026年台中市長選舉？江啟臣說，「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢而為、全力以赴；我的想法是既然從政，人民想要的事，我們就全力去做」。