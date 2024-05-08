六房媽正駕香爐歷經半年修復 古禮復爐延續文化價值

中華民國六房媽會表示，正駕香爐為造冊列管的重要保存文物，但年久失修導致破損，去年決採古物修整方式修復，歷經半年修整完成，今天依循古禮舉行復爐儀式延續文化保存價值。

中華民國六房媽會今天聘請延陵道壇道長吳政憲主持復爐儀式，並邀請雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、斗南鎮長沈暉勛及虎尾鎮長林嘉弘共同擔任開爐主祭官。

張麗善表示，雲林六房媽祖沒有固定廟宇，由雲林縣斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鄉5鄉鎮市共36個聚落輪值奉祀，36個聚落又分屬5股，每年農曆4月移駕過爐，而六房媽過爐7年前經文化部登錄為無形文化資產。

張麗善指出，祭祀香爐是供奉神祇的靈力累積、信仰傳承的重要表徵，長年供奉六房天上聖母紅壇的正駕香爐如今修復完成，蘊藏深厚的香火靈力。

中華民國六房媽會理事長徐萬成說，正駕香爐為造冊列管的重要保存文物，極具過爐宗教文化歷史傳承意義，歷年來由輪值爐主供奉於紅壇內，但因年久失修導致破損，因此去年召集理監事會議經向雲林縣政府文化觀光處協請專家學者會勘應變處置方式，決議採以古物修復方式進行原爐修整完成。

中華民國六房媽會指出，正駕香爐為錫製，經修復後，呈現古樸純真的雅緻，而香爐具備過爐傳承的意涵，須再遵循古禮舉辦復爐儀式，延續文化保存價值。