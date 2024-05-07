被蚊子吵到睡不著？她激推全聯「好用神物」：一秒就滅蚊
夏天即將到來，若家中門窗未關好，容易引來不少蚊蟲。一名網友分享，近日睡覺都有蚊子飛來飛去的嗡嗡聲，剛好在全聯發現一款特價的液體電蚊香，使用後覺得效果非常好，再也沒有被吵醒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近幾天睡覺都有蚊子飛來飛去的嗡嗡聲，已經好幾天都沒有睡好，在全聯發現一款日本的液體電蚊香正在特價，原價1盒159元，現在特價2盒235元，平均1盒只要117元。沒想到買回家使用後，防蚊效果超級好，決定每個房間都插一組，再也不用和蚊子大戰。
貼文一出後，不少網友都大讚好用，紛紛表示「用過蠻好用的！」、「直接插電，晚上都沒蚊子」、「我家也用這個，插下去真的沒蚊子」、「現在固定睡前使用，設定好時間自動關閉，不怕開整晚」、「大推這款，有效又沒味道」、「這個我家有，真的太好用了」。
不過，也有內行人提醒，這種液體電蚊香使用時，人盡量不要待在房間，也不要在睡覺時使用，避免長期吸收有毒成份！根據產品注意事項，也提及人、寵物若停留在室內，使用時建議打開門窗，保持空氣流通。
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