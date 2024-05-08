大陸「假院士」暴增 代辦機構稱80萬可買到

大陸學術圈數十家頂尖學術機構，近期出現多名「歐洲自然科學院」（European Academy of Natural Sciences）院士，該學院所授予的院士頭銜，其含金量及真實性引發輿論質疑。

據歐洲自然科學院公開資料顯示，其總部位於德國漢諾威，由歐洲多國科學家組織成立，多名院士獲得諾貝爾獎，該學院稱採取嚴格的院士遞補制度，當選院士需要經過院士推薦、答辯審核、投票選舉、主席團審議等嚴格的學術評審和法律流程，考察候選人的學術成就、創造性貢獻和影響力。

據香港星島日報和澎湃新聞報導，34歲西安青年田政近日高調接受歐洲自然科學院「授勳」，被稱為「世界唯一90後院士」，引發關注。然而媒體發現，今年以來已有多位大陸教授及企業家新晉該院「院士」，在2022年5月到2024年4月間，院士數量成長了300%。

成都傳媒旗下《紅星新聞》記者深入調查，聯繫上一家自稱協助申報外籍院士的服務公司，該公司工作人員稱，除了歐洲自然科學院之外，還有提供英國皇家醫學會、歐洲人文和自然科學院、俄羅斯工程院等多家學院申請服務。

紅星新聞詢問申請歐洲自然科學院院士如何收費，對方表示人民幣18萬（合約新台幣80.7萬元）可以包過，需要申請人提供個人成果和填寫相關表格。

記者以申請人身份詢問，稱尚未取得國內博士生學歷，也無任何專利，是否影響申請，該工作人員回覆，歐洲自然科學院不難申請，可以協助申報，「但是您應該很年輕，評選上後會不會有負面影響，需要您自己考慮一下。」

實際查詢該學院主席「V.Tyminskiy」，僅出現多個大陸企業和學高等院校的官方網站發布聲明，祝賀該單位人士獲頒證書，並稱「歐洲自然科學院院長、主席團主席V.Tyminskiy院士頒發了證書，代表歐洲自然科學院發來賀信。」但未有相關英文資料可供查詢。

歐洲自然科學院中國代表處負責人吳繼華回應紅星新聞記者，學院對於申請者不收取任何費用，稱該院在歐洲更像一個「真正的科學家俱樂部」，只要科研成果真實獨立，且對科學發展有重要貢獻，就有資格申請院士。吳繼華並指出，中國本身就是人口大國，申請學者很多也並不奇怪。

香港星島日報指出，真正在學術界廣為認可的「歐洲科學院」一般指「歐洲人文和自然科學院」（Academia Europaea），其總部位於倫敦。