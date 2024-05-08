高雄權利車買賣糾紛爆飛車追逐 空氣槍狂射…警逮13人送辦

高雄吳姓、洪姓男子疑因車輛買賣糾紛，雙方本月4日約在仁武區鳳仁路談判，雙方爭執3萬5000元車款失敗，洪男率人砸毀吳男轎車後離去，吳男不滿率眾追捕洪男，見洪開車現身，隨即持空氣槍射擊並衝撞洪男車輛，警方共查獲13人到案，詢後依妨害秩序、毀損、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

吳男持空氣槍追逐、射擊洪男的畫面，今被外流至網路，經網友在各大平台轉傳，檢視畫面建物、招牌名，確認案發地為高雄鼓山區，引起民眾對治安的憂心。

警方調查，該起糾紛為吳男（24歲）、洪男（36歲）因權利車輛買賣引起，洪男以3萬5000元向吳男購車後，上路後卻因車牌有問題遭警方攔下，洪不滿吳男賣他有問題的權利車，本月4日至吳男車行理論。

雙方因車輛問題一言不合，洪男一方砸毀吳男車輛後離去，事後吳男一夥掌握洪男等人在鼓山區一帶出沒，吳隨即與友人分乘白色休旅車、黑色轎車沿路搜索。

同日凌晨5時許，吳男一夥行經鼓山區裕誠路一帶時，一行人洪男現身，隨即開車追逐，並沿路持槍朝洪男一方車輛射擊，見洪男等人駕駛白色轎車準備逃逸，便駛往對向撞擊洪男白車。

事故發生後，涉案兩方人馬鳥獸散，鼓山警分局獲報後，與仁武分局、刑警大隊偵七隊共組專案小組偵辦，擴大調閱監視器，並立即向高雄地檢署檢察官聲請拘票，於8小時內查獲兩方共13人到案。

警方並在吳男一夥車上起獲空氣槍3把，經鑑識人員以鋁板檢測，均未貫穿不具殺傷力，全案警詢後，依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移請高雄地檢署偵辦，吳複訊後3萬元交保，其餘人均請回候傳。