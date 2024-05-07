中職／啦啦隊一粒臉頰豆花被酸皮膚差？網護航：氣質取勝

中華職棒新軍台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」(本名趙宜莉)人氣爆漲，成為球隊澄清湖主場吸票機，如今IG追縱人數即將突破30萬大關，然而一粒在場上應援也有辛苦的一面，要對抗南台灣強烈的日曬，日前有球迷在場上拍攝她應援時趁空檔與經紀人互動的畫面，結果有網友放大臉部，發現她臉上的豆花，並在PTT發文「一粒臉上痘痘有點多 你真的ok嗎？」、「大驚！一粒真相流出！鄉民：皮膚太差」，不過，仍有喜愛她的網友護航「氣質取勝，很可愛」。

輔大畢業且曾獲得網站「校花」認證的一粒，雖是啦啦隊新軍，但因葉保弟魔性應援曲及外型神似黑嘉嘉，而成為新一代球迷追捧的啦啦隊女神，她的一舉一動都受到粉絲的關注，先前還前往西雅圖參加大聯盟水手隊「台灣日」活動，宣揚台灣受到好評，回到台灣仍是馬不停蹄為球隊應援及參加活動。

一粒臉頰上的豆花曝光，有網友說，「台灣這種狗屎天氣，實在是很難不長」、「天氣很熱，又帶妝，很難不長」、「看起來是化妝，皮膚過敏起疹」，然而護航的粉絲說，「很真實，也還是超美的」，「老話一句先看看自己長怎樣」、「輪不到你來嫌」、「明明就很漂亮，正常人最好會把毛孔拍那麼近，如果這樣拍 沒幾個人皮膚狀況是好的了，一粒就算不是最漂亮也是最有人氣的啦啦隊。」