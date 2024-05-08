和泰集團「原夢國家隊」公益計畫 成原民兒童合唱團飛向世界的翅膀

和泰集團（2207）連續3年贊助「原夢國家隊」公益計畫，支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團，2023年更全額提供五百萬國際賽事旅費，兩校得以完美征服夢想舞台，嘉興國小獲得韓國【第12屆世界合唱大賽-World Choir Games】兒童組及無伴奏民謠組《金質獎》；桃山國小於【新加坡第七屆國際合唱節-Singapore International Choral Festival】同聲合唱組獲《金質獎》，成為台灣之光。

2024年，兩校將挑戰更大更遠的圓夢舞台，7月桃山國小將前往紐西蘭世界合唱大賽（World Choir Games），而8月嘉興國小將參加義大利參加國際合唱比賽（Andrea Del Verrocchio International Choral Festival），讓全世界聽見屬於台灣泰雅純淨宏亮的的天籟童聲。和泰集團「原夢國家隊」公益計畫邁向第三年，珍惜這片土地上美好的聲音，結合集團力量及資源，作為原住民孩童合唱團的堅強後盾。

即日起於集團電商平台-HOTAI購，發起【有你+1】公益募集計畫，邀請大家一同攜手讓愛唱歌的泰雅孩子飛向更遠的世界、追逐更大的夢想。HOTAI購【有你+1】公益募集計畫，歡迎所有和泰汽車車主及和泰集團會員們，以1點和泰Points等值1元新台幣捐贈點數，讓點數化為成就出國比賽的夢想旅費。

同時推出「原夢之翼」帆布袋認購，「原夢之翼」帆布袋以泰雅族童話故事〈拿互依雲島的翅膀〉和傳統編織歌謠〈泰雅織布歌〉為設計靈感，帆布包上的旋狀翅膀圖案，象徵帶給合唱團小朋友勇氣；背帶上有泰雅族圖騰「祖靈之眼」，代表祖先的叮嚀及庇護，讓合唱團小朋友帶著祖先的祝福，登上世界圓夢舞台。【有你+1】公益募集計畫點數捐贈及「原夢之翼」帆布袋義賣收益將全數作為和泰集團「原夢國家隊」新竹縣嘉興國小及桃山國小合唱團參加國際合唱賽事經費。 和泰「原夢之翼」帆布袋認購。圖／業者提供

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