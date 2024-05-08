加入AI技術！蘋果更新iPad版Final Cut Pro、Logic Pro 讓創作靈感如虎添翼

隨著全新搭載M4晶片的iPad Pro正式亮相，蘋果也宣布2款專業用戶必備的影音創作軟體Final Cut Pro、Logic Pro推出重大更新版本，讓創作者可以完全發揮新機的強大效能，使腦中創意如虎添翼。

令許多創影片創作者躍躍欲試的，絕對是最新iPad版Final Cut Pro 2可透過「Live Multicam」功能讓iPad變身多機位製片工作室。使用者能透過全新的「Final Cut Camera」影片拍攝App，搭配「Live Multicam」功能以無線方式同時連接最多4部iPhone或iPad，並以導演的視角在1部裝置上即時監看各機位的畫面，並直接調整每部攝影機的曝光、對焦、變焦等設定，可編輯的預覽剪輯片段可立即傳輸到iPad版上，並能在背景作業時自動轉換為完整解析度的檔案，讓使用者能順暢地從攝錄作業銜接到後製剪輯，大幅加速拍攝流程。

透過配備M4晶片的全新iPad Pro執行Final Cut Pro時，能更快速進行調色、套用多個效果，以及對複雜的時間軸進行算圖。其中「Live Drawing」功能現在支援最新Apple Pencil Pro的「側轉」技巧，讓使用者能更精準地控制所選的繪圖工具；而「雙指按壓」則可以快速呼叫筆刷與設定選單。

另外，作曲家、音樂創作者也絕對會對全新iPad版Logic Pro 2能夠做到的工作流程革新感到驚奇。全新Logic Pro導入了AI技術，全新功能包括Session Players（伴奏樂手），將原本就非常受到歡迎的Drummer生成式樂器功能，加入全新的虛擬Bass Player和Keyboard Player，將創作內容快速轉換不同風格，並透過複雜性和強度的控制來引導其演奏，甚至可以自訂和弦音調等進階參數，給予指令讓聲音表情更符合創作者需求，讓成果更符合創作者腦中靈感。

而透過Stem Splitter，創作者可從任何音訊檔案中重拾靈感瞬間，Logic Pro可將混音錄音內容自動拆分為鼓、貝斯、人聲與其他樂器4個不同音軌，並選取其中想要保存的部分，輕鬆套用效果、加入新的聲部，或是調整混音。再搭配ChromaGlow功能，運用AI與Apple晶片的力量，立即為曲目增添不同風格感受。AI技術的導入也許不能讓音樂小白瞬間變成創作大師，但絕對能讓創作過程注入更多元靈感、也更有效率。

iPad版Final Cut Pro 2將於今年春季稍晚提供現有使用者進行免額外付費更新；於App Store提供訂閱，價格為每月150元或每年1,490元，並提供免費試用1個月。Final Cut Camera將於今年春季稍晚以免額外付費的獨立App形式推出。