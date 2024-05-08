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加入AI技術！蘋果更新iPad版Final Cut Pro、Logic Pro 讓創作靈感如虎添翼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用Stem Splitter可將混音錄音內容自動拆分為鼓、貝斯、人聲與其他樂器4個不同音軌，將靈感瞬間賦予全新風格。圖／蘋果提供
使用Stem Splitter可將混音錄音內容自動拆分為鼓、貝斯、人聲與其他樂器4個不同音軌，將靈感瞬間賦予全新風格。圖／蘋果提供

隨著全新搭載M4晶片的iPad Pro正式亮相，蘋果也宣布2款專業用戶必備的影音創作軟體Final Cut Pro、Logic Pro推出重大更新版本，讓創作者可以完全發揮新機的強大效能，使腦中創意如虎添翼。

令許多創影片創作者躍躍欲試的，絕對是最新iPad版Final Cut Pro 2可透過「Live Multicam」功能讓iPad變身多機位製片工作室。使用者能透過全新的「Final Cut Camera」影片拍攝App，搭配「Live Multicam」功能以無線方式同時連接最多4部iPhone或iPad，並以導演的視角在1部裝置上即時監看各機位的畫面，並直接調整每部攝影機的曝光、對焦、變焦等設定，可編輯的預覽剪輯片段可立即傳輸到iPad版上，並能在背景作業時自動轉換為完整解析度的檔案，讓使用者能順暢地從攝錄作業銜接到後製剪輯，大幅加速拍攝流程。

透過配備M4晶片的全新iPad Pro執行Final Cut Pro時，能更快速進行調色、套用多個效果，以及對複雜的時間軸進行算圖。其中「Live Drawing」功能現在支援最新Apple Pencil Pro的「側轉」技巧，讓使用者能更精準地控制所選的繪圖工具；而「雙指按壓」則可以快速呼叫筆刷與設定選單。

另外，作曲家、音樂創作者也絕對會對全新iPad版Logic Pro 2能夠做到的工作流程革新感到驚奇。全新Logic Pro導入了AI技術，全新功能包括Session Players（伴奏樂手），將原本就非常受到歡迎的Drummer生成式樂器功能，加入全新的虛擬Bass Player和Keyboard Player，將創作內容快速轉換不同風格，並透過複雜性和強度的控制來引導其演奏，甚至可以自訂和弦音調等進階參數，給予指令讓聲音表情更符合創作者需求，讓成果更符合創作者腦中靈感。

而透過Stem Splitter，創作者可從任何音訊檔案中重拾靈感瞬間，Logic Pro可將混音錄音內容自動拆分為鼓、貝斯、人聲與其他樂器4個不同音軌，並選取其中想要保存的部分，輕鬆套用效果、加入新的聲部，或是調整混音。再搭配ChromaGlow功能，運用AI與Apple晶片的力量，立即為曲目增添不同風格感受。AI技術的導入也許不能讓音樂小白瞬間變成創作大師，但絕對能讓創作過程注入更多元靈感、也更有效率。

iPad版Final Cut Pro 2將於今年春季稍晚提供現有使用者進行免額外付費更新；於App Store提供訂閱，價格為每月150元或每年1,490元，並提供免費試用1個月。Final Cut Camera將於今年春季稍晚以免額外付費的獨立App形式推出。

iPad版Logic Pro 2將於5月13日透過免額外付費更新提供給現有使用者，新使用者則可免額外付費試用1個月，之後可於App Store以每月150元或每年1,490元訂閱。

iPad版Final Cut Pro 2推出重大更新，搭配Mac、iPhone打造無縫創作體驗。圖／蘋果提供
iPad版Final Cut Pro 2推出重大更新，搭配Mac、iPhone打造無縫創作體驗。圖／蘋果提供
iPhone與iPad上的全新Final Cut Camera App可與Final Cut Pro連結，或作為獨立的專業級錄影App使用，讓使用者能手動精確控制影片的各項設定。圖／蘋果提供
iPhone與iPad上的全新Final Cut Camera App可與Final Cut Pro連結，或作為獨立的專業級錄影App使用，讓使用者能手動精確控制影片的各項設定。圖／蘋果提供
Drummer生成式樂器功能，現在加入全新的虛擬Bass Player和Keyboard Player，可輕鬆給予指令讓聲音表情更符合創作者需求圖／蘋果提供
Drummer生成式樂器功能，現在加入全新的虛擬Bass Player和Keyboard Player，可輕鬆給予指令讓聲音表情更符合創作者需求圖／蘋果提供
iPad版Final Cut Pro 2上的「Live Multicam」功能，可讓使用者引導和操縱最多達4部攝影機，以導演的視角即時檢視錄影畫面。圖／蘋果提供
iPad版Final Cut Pro 2上的「Live Multicam」功能，可讓使用者引導和操縱最多達4部攝影機，以導演的視角即時檢視錄影畫面。圖／蘋果提供
全新iPad版Logic Pro將帶來突破創新的音樂製作體驗。圖／蘋果提供
全新iPad版Logic Pro將帶來突破創新的音樂製作體驗。圖／蘋果提供
透過iPad Pro的強大效能，無論使用者在工作室內或出門在外，Logic Pro都能隨時記錄創意，並無縫與Mac之間串連完成音樂創作。圖／蘋果提供
透過iPad Pro的強大效能，無論使用者在工作室內或出門在外，Logic Pro都能隨時記錄創意，並無縫與Mac之間串連完成音樂創作。圖／蘋果提供

使用者 創作者 音樂

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