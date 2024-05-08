習近平訪歐赴塞爾維亞、匈牙利 專家：目前對中最友好

中國大陸國家主席習近平睽違五年訪問歐洲，在結束對法國的訪問後，習近平7日起將前往塞爾維亞和匈牙利訪問。分析指出，習近平選擇這兩國作為落腳點，凸顯中塞、中匈關係在中歐關係中的優先地位，也折射出近年來中歐關係波折不斷的大背景下北京在出訪目的地選擇上的局限。

根據美國之音報導，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，塞爾維亞和匈牙利是目前對中國大陸最為友好的兩個歐洲國家。

義大利漢學家弗朗西斯科・西西（Francesco Sisci）則認為，習近平此行的重頭戲是在法國，「至於他在塞爾維亞和匈牙利停留，是因為北京沒有找到其他更好的替代選項。」相對於涉及貿易爭端和俄烏戰爭等中歐存在明顯分歧的棘手議題，習近平訪問塞、匈可能會更加「和諧」。

他進一步稱，北京未能為爭取到更重要的歐洲國家出訪，反映出中歐關係所面臨的更大的困難。他指出，中塞、中匈關係很好，而這兩國與俄羅斯的關係也很好，「也就是說，更多的歐洲國家認為北京與莫斯科走得太近了，正在加速遠離中國」。

報導指出，近年來，在塞爾維亞總統武契奇和匈牙利總理歐爾班領導下，兩國均與中國和俄羅斯建立了密切關係。2022年俄烏戰爭後，兩國均對美國和歐盟向俄羅斯實施的制裁保持消極態度，這與北京在俄烏戰爭上所採取的立場相近。

政治因素外，近年中塞、中匈在經濟貿易和基礎設施建設方面與日俱增的合作也是此訪的緣由之一。

例如中國礦業公司紫金礦業與塞爾維亞政府於2018年達成價值12.6億美元的交易，收購了長期運營不善的塞爾維亞博爾銅業（RTB Bor）的大部分股份並正式接管該公司。又像是貝爾格萊德至諾維薩德高鐵開通運營已經兩年多，這是中國—中東歐國家合作的旗艦項目匈塞鐵路的一部分。

除了上述的匈塞鐵路項目，中國也正加大對匈牙利的新能源產業投資。去年中國再次成為匈牙利最大外資來源國和歐盟外最大貿易夥伴。例如大陸電池製造商寧德時代已經在匈牙利第二大城市德布勒森設廠，這筆投資完成後將價值107億歐元。

針對習近平此趟歐洲行，莊嘉穎告訴美國之音，習可能會試圖強調中國促進穩定的角色、促使歐洲國家尤其是法國更加獨立於美國、消除歐洲對中國投資和產能過剩的擔憂以及促進歐洲對華投資，但不太可能公開指責美國破壞穩定和無端挑釁。