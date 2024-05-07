蔡政府在任最久政務官李文忠 傳將退休離開公職

從2016年蔡政府上任就擔任退輔會副主委，並且曾在2019年民進黨初選支持賴清德的李文忠，最近傳出將不再於賴政府擔任公職。其友人表示，李文忠將從公職退休，但仍將當民進黨的摯友。

李文忠過去擔任立委時，就長期在國防委員會。2006年倒扁運動期間，他與林濁水一起辭去立委。2016年民進黨再度執政，他擔任退輔會副主委，歷經多次內閣改組，主委經歷李翔宙、邱國正、馮世寬，但他仍始終擔任同一職務。

退輔會所屬的榮民榮眷基金會，資金來自單身亡故老榮民遺產，以往皆由副主委擔任董事長，2017年改選時發生「政變」，榮民代表陳俊生成功串連當選。李文忠強勢介入，再度召開董事會，重新改選自己為董事長，一度頗引物議。不過他接下基金會董事長之後，的確積極任事，例如拍攝微電影、出版繪本等，向社會介紹國軍與榮民的貢獻。今天（5/7）基金會又宣布，為了協助推動全民國防，將在全台八縣市的十一座小學，啟動校園巡迴說故事活動，讓學童認識保家衛國的軍人。

當年曾被指為「十一寇」的李文忠，向來頗有大砲風格。除了當年不惜辭去立委外，在蔡政府轉型正義爭議中，他曾公開表示，基於尊重特定族群情感與歷史事實，各地榮家與陸官等部分軍營的蔣公銅像，應該予以保留，無須比照營外移除。2022年民進黨九合一選舉慘敗，他也曾批評蔡英文總統堅持在論文事件袒護林智堅的行為，並質疑民進黨將原本的價值丟到一旁。今年賴清德當選總統後，他公開表示，可考慮在維持中華民國主權獨立前提下，進一步向大陸人民及北京釋出善意，應該是「逢中共打壓必反」，而非「逢中必反」。

由於出身新潮流，過去與賴清德交好，李文忠曾被傳出，將會是新政府國防部副部長的人選。然而隨著國防部由非軍方背景的顧立雄擔任部長，相關傳言在政壇也銷聲匿跡。其友人指出，李文忠將退休，但永遠是執政黨摯友，沒有官職更能說出建言。

記者詢問李文忠，相關說法是否屬實，以及是否曾接到徵詢職務電話，他僅簡單表示「恕不回應」。