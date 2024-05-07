明變天轉涼「愈夜愈冷」！周末短暫好天氣 下周鋒面到各地迎雨

中央氣象署今天表示，明天東北季風增強，水氣增多，午後北部及東北部開始轉涼，東半部有局部短暫陣雨，大台北山區也有零星短暫雨，周四清晨降溫明顯，但周五、周六東北季風減弱，各地又回到多雲到晴天氣。下周一鋒面通過、東北季風增強，幾乎全台有雨。

氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風增強，水氣增多，午後北部及東北部開始轉涼，其他地區清晨夜晚偏涼，一路影響到後天，東半部有局部短暫陣雨，大台北山區也有零星短暫雨，其他地區多雲，午後留意局部短暫雨或雷陣雨，中南部山區可能有較大雨勢。

她指出，周四東北季風持續影響，但水氣減少，東部及東北部仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區及南部地區有局部短暫雨。周五東北季風減弱，到周六都是多雲到晴天氣，東部及東南部整天有零星雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，下周日鋒面接近，下周一鋒面通過、東北季風增強，水氣增多，各地降雨增，中部以北及東半部有局部短暫陣雨及雷雨，其他地區也有零星雨。下周二東北季風影響，水氣減少，北部及東半部整天有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區也有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，她指出，今天各地高溫29至33度，明天北部及宜花高溫略降為27至29度，其他地區高溫31至33度，入夜後降溫更明顯，後天清晨北部及宜花約21、22度，其他地區22至24度，白天北部高溫約26度、中南部29度。周五白天回溫，各地約29、30度，並持續到周六。下周一、周二東北季風影響，北部及東北部降溫到27、28度，中南部約30度。