考生加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

文昌帝君主掌讀書、考試與功名，是民間信仰中的學業之神，每逢考試、測驗、評鑑等重要關卡時，許多人都會向文昌帝君祈求考運亨通、金榜題名。會考在即，《聯合新聞網》整理全台超靈驗文昌廟，以及參拜時的流程、禁忌，願考生都能順利作答、取得好成績。

台北市文昌宮

▌地址：台北市中山區民生西路45巷9號

位於台北捷運雙連站附近，是北台灣香火鼎盛的文昌廟之一，主祀文昌帝君，偏殿奉有關聖帝君、文魁夫子、朱衣星君等與錄取、高中等功名利祿相關神明。

新莊文昌祠

▌地址：新北市新莊區碧江街20號

位於台北捷運新莊站附近，是大台北地區第一座文昌祠，現為直轄市定古蹟，香客絡繹不絕。據在地人說法，當地人將文昌祠視為孔廟崇敬，柱體無對聯或題字，也沒有楹聯，該文昌祠也是台灣文昌廟中唯一祭拜瘟祖（文昌帝君化身之一）的寺廟。

桃園文昌宮

▌地址：桃園市桃園區民權路69巷1號

位於桃園火車站附近，又名指南宮，前身為桃園孔子廟，祀奉五文昌聖君（張亞子（即文昌帝君）、關羽、呂洞賓、魁斗星君、朱熹），每年文昌帝君生日時會舉行三獻禮祭典科儀，近年也針對考生舉辦《金榜題名祈運》科儀。

芎林文林閣

▌地址：新竹縣芎林鄉文山路238號

號稱全台最大的文昌廟，歷史悠久，主祀三恩主及文昌帝君，信徒眾多。早期為文人交流的「文林社」，後來才改為神廟「文林閣」，文學氣息濃厚，每逢考季便有來自各地考生祈求金榜題名。

新莊文昌祠在專門侍奉文昌帝君的廟宇中，屬北部地區最早也是最大的一間文昌祠。圖／聯合報系資料照

苗栗文昌祠

▌地址：苗栗縣苗栗市中正路756號

早年曾做知縣辦公場所、書院及詩社所用，為縣定古蹟。主祀文昌帝君與孔子，配祀倉頡與韓愈，每到考試季節就會湧入參拜的學子，祈求考試順遂。

台中市文昌公廟

▌地址：台中市南屯區文昌街100號

又稱南屯文昌廟、犁頭店文昌祠，主祀五文昌，配祀孔子、釋迦牟尼佛與觀世音菩薩，為台中市市定古蹟。早期為鼓勵民眾向學，會發予書院應試者「膏火費（即學費）」，此舉也使南屯有台中文化發祥地之稱，每年廟方都會為考生舉辦祈福大典，好好加持一番，祈盼考生榜上有名。

西螺振文書院

▌地址：雲林縣西螺鎮興農西路6號

是雲林僅存的書院古蹟，前身是文昌祠，供奉五文昌帝君與孔子，被視為靈驗祈福地，每到考季就會有許多考生前來祭拜。

台中市文昌公廟奉祀文昌帝君、關聖帝君、魁斗星君等文昌三聖。圖／聯合報系資料照

台南孔廟

▌地址：台南市中西區南門路2號

建於明朝，有「全台首學」之稱，是台灣第一所官學，為國定古蹟。主祀孔子，配祀文昌帝君等先賢，其中供奉文昌帝君的文昌閣位於廟宇明倫堂左後方，是孔廟建築群中唯一的樓塔狀建築。據當地人表示，考生祭拜孔子後，再到紀念品館內雙手合十向神像虔誠祈願，再摸摸孔子的手，就能得到智慧好運。

赤崁樓文昌閣

▌地址：台南市中西區赤嵌街15號

奉祀五文昌之一的魁星帝君，因有「獨占鰲頭」、「魁星點狀元」之說，每年參拜考生絡繹不絕。此處還有考生必求的「魁星功名筆」，只要向魁星爺虔誠許願，擲筊得到聖筊後投入香油錢（隨心），便能取走一支加持過的魁星筆。

文武聖殿

▌地址：高雄市鹽埕區富野路170號

主奉關公與孔子「文武二聖」，也祀有文昌帝君、魁星夫子，是考生熱門參拜地點，每到考季就會湧現祈福人潮。

內埔昌黎祠

▌地址：屏東縣內埔鄉廣濟路111號

是台灣唯一主祀韓愈的廟宇，早年曾聘名師駐祠講學，令六堆出現過很多舉人、進士，每到考季就會有很多考生帶淮考證來拜拜，牆上掛滿考生准考證影本和祈福卡，盼加持考運。

赤崁樓文昌閣供奉魁星爺。圖／文化局提供

傳藝文昌祠

▌地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

位於宜蘭傳藝中心，為台灣戰後首座由政府興建的官廟，香火興盛，主祀五文昌，配祀戲曲祖師與工藝祖師。

國中會考即將登場，不少考生及家長考試前會至文昌廟拜拜，盼能順利考上理想學校。圖／聯合報系資料照

不可不知的參拜大小事 進廟時要 右進左出 ，有魚躍龍門的意涵。

，有魚躍龍門的意涵。 為避免搞丟准考證，參拜時請帶 影本 。

。 準備供品需為 單數 ，以素食、水果、餅乾為主，避免圓形物品（如鴨蛋、蛋黃、貢丸，有零分、完了之意）、紅龜裸（槓龜）、烏龍茶（搞烏龍）、落花生等。

，以素食、水果、餅乾為主，避免圓形物品（如鴨蛋、蛋黃、貢丸，有零分、完了之意）、紅龜裸（槓龜）、烏龍茶（搞烏龍）、落花生等。 參拜時要詳細告知姓名、考試名稱、准考證號碼、考場位置等資訊。

參拜完後可以拿准考證以順時針方向過火爐3圈。

若順利考取，別忘了回文昌廟拜拜還願。

不過還是要提醒考生，雖然只要誠心祭拜，神明都願意為你加持考運，但還是要好好提昇自身實力，才能戰勝大小考試。如果考生無暇前往前述的文昌廟祭拜，也可選自家附近熟悉、或有奉祀文昌帝君的廟宇拜拜，祈求考試順利、金榜題名。

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