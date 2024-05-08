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12億元新竹棒球場案新進度曝 市府將再砸上億元重啟改善

聯合報／ 記者張裕珍黃羿馨／新竹即時報導
新竹棒球場工程改善最新進度曝光，市府重啟球場改善2工程已上網公告招標。本報資料照片
新竹棒球場工程改善最新進度曝光，市府重啟球場改善2工程已上網公告招標。本報資料照片

新竹棒球場工程改善延宕，從前年7月24日封場迄今1年多，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，前者已經標出，但因巨佳營造申請保全證據仍待鑑定。後者規畫設計5月3日公告上網，標案揭露重啟工程將斥資9328萬3616元，連同規畫設計經費700多萬元，還有覆土移除工程近千萬元，至少要花上億元改善。

新竹市教育處指出，重啟球場工程目前尚待規畫設計標案決標，後續設計方向將朝球場草皮及紅土區域覆土級配重建、排水系統及噴溉系統改善優化，以及其他完善棒球場之必要工項。另外，覆土移除工程已由市府工務處另案招標並於今年4月16日決標，目前整備待開工。

市府說明，市立棒球場重啟球場工程委託規畫、設計及監造技術服務案，由教育處辦理發包，預定今年5月完成決標並進行細部設計，預計90天內完成球場改善細部設計，並移請工務處簽辦工程發包，工程預計今年下半年上網公告。

針對重啟工程預估斥資9328萬餘元，經費如何估算？市府說明，經費是參考北台灣多座專業棒球場改建經費相關資料，包含台北市天母棒球場、新北市新莊棒球場、桃園市樂天棒球場等知名球場，預算約數千萬至1億數千萬元不等，以此估算新竹市立棒球場重啟所需工程經費，過程亦詢問建築師、相關協會等專業人士。

市議會棒球場設施改善監督小組召集人、市議員吳旭豐說，雖然現在細部設計規畫還沒出來，但他認為急需改善的3個重點分別為確認載重和安全上沒疑慮，再來棒球場最為人詬病的就是排水，希望能增設「魚骨狀」排水系統，最後就是人工草皮以及未來養護，當初報告上指出年度人工草皮養護成本較低，未來也應提高養護經費。

外界關注後續球場重啟花費上億元是否全民埋單？吳旭豐說，就他了解，市府和巨佳還有未支付的保留經費，未來也會和巨佳終止合約並結算，沒有完成、未做到當初需求的部分就不能支出，但市府也不能為了不要全面埋單，就用剩下的錢做半調子的工程，應該要將好的棒球場還給市民，既然有這筆經費就一次把它改善到好。

新竹市工務處說明，巨佳向法院聲請證據保全，目前並無表示有無意願改善，市府後續將依承攬契約規定辦理，求償金額待全案結算後併勞務契約一同檢討。

針對新竹市立棒球場重啟工程預估斥資9328萬餘元，經費是如何估算？市府說明，經費是參考北台灣多座專業棒球場改建經費相關資料，包含台北市天母棒球場、新北市新莊棒球場、桃園市樂天棒球場等知名球場。圖／取自政府電子採購網
針對新竹市立棒球場重啟工程預估斥資9328萬餘元，經費是如何估算？市府說明，經費是參考北台灣多座專業棒球場改建經費相關資料，包含台北市天母棒球場、新北市新莊棒球場、桃園市樂天棒球場等知名球場。圖／取自政府電子採購網
新竹市政府說明，新竹市立棒球場重啟球場工程委託規畫、設計及監造技術服務案，由市府教育處辦理發包，預定今年5月完成決標並進行細部設計，預計90天內完成球場改善細部設計。圖／新竹市政府提供
新竹市政府說明，新竹市立棒球場重啟球場工程委託規畫、設計及監造技術服務案，由市府教育處辦理發包，預定今年5月完成決標並進行細部設計，預計90天內完成球場改善細部設計。圖／新竹市政府提供
新竹棒球場工程改善延宕，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，前者已經標出，後者規畫設計5月3日公告上網。圖／取自政府電子採購網
新竹棒球場工程改善延宕，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，前者已經標出，後者規畫設計5月3日公告上網。圖／取自政府電子採購網
新竹市工務處說明，巨佳向法院聲請證據保全，目前並無表示有無意願改善，市府後續將依承攬契約規定辦理，求償金額待全案結算後併勞務契約一同檢討。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處說明，巨佳向法院聲請證據保全，目前並無表示有無意願改善，市府後續將依承攬契約規定辦理，求償金額待全案結算後併勞務契約一同檢討。圖／新竹市政府提供

新竹市立棒球場

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