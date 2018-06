闖世足16強好棒棒 俄教頭向媒體討掌聲

俄羅斯不敵烏拉圭,但教頭在賽後記者會竟然向媒體們討掌聲,理由是球隊闖進16強。 美聯社

俄羅斯 在小組賽最末役以0:3敗給烏拉圭 ,仍以A組第2搶下16強席位,教頭切爾切索夫 (Stanislav Cherchesov )顯然很滿意球隊搶下晉級資格,在賽後記者會竟然向媒體們討掌聲。

開賽前被戲稱是「最弱地主國」,俄羅斯在首戰以5:0血洗沙烏地阿拉伯,令人眼睛為之一亮,次役再以3:1擊敗埃及,第三戰才首嘗敗仗滋味,不過切爾切索夫顯然滿意球員整體表現,甚至要記者為俄羅斯鼓掌,讓前澳洲球員、現澳洲廣播(SBS)主持人兹德里奇(David Zdrilic)摸不著頭緒。

兹德里奇在推特寫道,「切爾切索夫賽後記者會上對媒體說,『為何沒有掌聲』,隨後便獨自拍起手,讓其他媒體不得不跟著拍,詭異的傢伙。」

Russian coach Stanislav Cherchesov asked the media at the conclusion of his post match press conference ‘why no applause?’ before starting to clap himself and basically forcing everyone to clap along. Weird guy. #SBSTheWorldGame #URURUS