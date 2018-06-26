闖世足16強好棒棒 俄教頭向媒體討掌聲

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-26 12:41 用LINE傳送

俄羅斯不敵烏拉圭，但教頭在賽後記者會竟然向媒體們討掌聲，理由是球隊闖進16強。 美聯社

俄羅斯 在小組賽最末役以0：3敗給烏拉圭 ，仍以A組第2搶下16強席位，教頭切爾切索夫 （Stanislav Cherchesov ）顯然很滿意球隊搶下晉級資格，在賽後記者會竟然向媒體們討掌聲。

開賽前被戲稱是「最弱地主國」，俄羅斯在首戰以5：0血洗沙烏地阿拉伯，令人眼睛為之一亮，次役再以3：1擊敗埃及，第三戰才首嘗敗仗滋味，不過切爾切索夫顯然滿意球員整體表現，甚至要記者為俄羅斯鼓掌，讓前澳洲球員、現澳洲廣播（SBS）主持人兹德里奇（David Zdrilic）摸不著頭緒。

兹德里奇在推特寫道，「切爾切索夫賽後記者會上對媒體說，『為何沒有掌聲』，隨後便獨自拍起手，讓其他媒體不得不跟著拍，詭異的傢伙。」

Russian coach Stanislav Cherchesov asked the media at the conclusion of his post match press conference ‘why no applause?’ before starting to clap himself and basically forcing everyone to clap along. Weird guy. #SBSTheWorldGame #URURUS — David Zdrilic (@Zdrila) June 25, 2018

烏拉圭在開賽第10分鐘就藉明星前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）自由球首開紀錄，23分鐘拉克索爾特（Diego Laxalt）在禁區外長射，俄羅斯切里謝夫（Denis Cheryshev）奉送烏龍球，讓烏拉圭輕鬆取得2：0領先。90分鐘烏拉圭再靠角球破網，讓地主吞首敗。

斯莫尼科夫（Igor Smolnikov）在27分鐘犯規吞下第2張黃牌出場，讓東道主大半場比賽都是少一人應戰，加上身背黃牌的中場好手戈洛文（Aleksandr Golovin）為了以防萬一，並未出賽，進攻發動大受影響，烏拉圭共有17次射門，地主僅3次射門機會，成為最大敗因。

除了烏龍球，烏拉圭破門皆來自定位球，俄羅斯教頭切爾切索夫坦言，賽前的確有預料，但防不慎防，「我們有所準備，但還是沒執行到最後。」16強將碰上B組第一的西班牙，切爾切索夫盼地主球迷站出來相挺，「我想最大的優勢就是主場，盧日尼基體育場是我們的家。」