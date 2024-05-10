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全面襲擊拉法反不利以色列 美國示警：恐把戰略勝利拱手讓給哈瑪斯

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
加薩走廊南部城市拉法一棟建築物10日遭以色列轟炸後竄起濃濃黑煙。法新社
加薩走廊南部城市拉法一棟建築物10日遭以色列轟炸後竄起濃濃黑煙。法新社

英國天空新聞報導，美國警告，以色列實行全面襲擊拉法的計畫可能反而不利於己，恐將戰略勝利拱手讓給巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。這項警告被發布之際，美國總統拜登表示，若以國全面進攻拉法（Rafah），美國就要暫停供應砲彈和其他武器給以國。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示：「我們的觀點是，任何形式的大型拉法地面行動實際上會加強哈瑪斯在談判桌上的實力，而非加強以國的。我們認為，他們已給哈瑪斯施加巨大壓力，且有比進行大規模地面行動更好的方法去追捕哈瑪斯餘黨。」

柯比警告，因以色列攻擊導致更多拉法平民死亡，將提供哈瑪斯對於以國的「扭曲陳述」更多依據。

稍早外媒報導，在埃及首都開羅舉行的新一輪加薩停火談判結束，未達任何協議，參與談判的哈瑪斯和以色列代表團9日已離開埃及。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 拜登 白宮 美國

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