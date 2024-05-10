3千萬房產被詐團過戶！翁LINE群被騙960萬 警證實臨櫃加面交8次

桃園市76歲李姓男子今年初疑詐騙集團哄騙加入LINE投資群組，還假份華碩客服人員連繫李男匯款或經由客服經理面交儲值進入該軟體內，方可購買股票，李男不疑有他，臨櫃匯款加面交共8次，前後共投資960萬元，為拿回投資所得，要先支付1600萬元「服務費」，還將桃園價值3000萬元房產抵押過戶給他人，被害人女兒事後獲悉將過程貼上臉書社團，並且以「台灣就是一個詐騙天堂！」為標題，引起廣大網友熱烈討論。

新北市永和警方今年5月初接獲李男報案，已依單一窗口規定受理並將此案移轉桃園蘆竹警分局查辦。

據了解，桃園市退休李姓男子今年初手機line突然加入一名自稱「林美曦」的女子，除了平時噓寒問暖外，還關心李男經濟狀況，漸漸取得信任後，向李男推薦使用一款投資軟體，李誤信詐騙投資廣告說詞，將桃園價值3000萬的房產，拿去抵押借款，目前已被過戶他人名下。李男在國外的女兒日前得知後，將整個過程貼上臉書社團，並痛批「台灣根本就是詐騙天堂」。