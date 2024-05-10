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桃園小2男童被父裸體趕出門！鄰居曝他悲慘遭遇不只一樁

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桃園小2男童被父裸體趕出門！鄰居曝他悲慘遭遇不只一樁

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園傳家長嚴重不當管教行為！民進黨市議員黃瓊慧昨天深夜在臉書指出，一名男童時常被父親罰跪在社區公共空間、抄心經和罰站餵蚊子，近日更被全身赤裸趕出家門，就連好心鄰居為男童加衣物遮羞，也被父親無情扯掉，行為令人髮指；桃園市家防中心表示，前天接獲消息已緊急安置，至於男童父親行為是否僅不當管教或涉及刑責，將進一步調查釐清。

黃瓊慧臉書指出，男童遭不當管教已非單一事件，社區居民常見他被父親罰跪、發站和抄心經，瘦小的身材偶有不明瘀青，雖然曾有人看不下去打113通報，但由於無具體施暴行為，該次通報也未發現男童身上有傷，最後不了了之。

不過，男童前天晚上一絲不掛被父親趕出家門，雖然沒有哭，但覺得非常羞恥，一雙小手努力地遮掩下體，安靜地坐電梯下樓。

社會局家防中心與警方獲報前往，調閱監視器確認男童父親確有不當管教，男童向調查人員訴苦「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站的，我覺得很丟臉」，隨即緊急安置，但父親矢口否認，稱衣服是男童自己脫的，與他無關。

不少鄰居表示經常看到男童被父親體罰，就連拿食物給他吃，他也會害怕被父親責罵而不敢拿，其實男童還有2個姊姊，但父親對2個姊姊呵護備至，待遇天差地別。

黃瓊慧說，如果社會局能早一點介入，是不是男童能少受一點苦，「對不起，我是不是來晚了」。

桃園市家防中心表示，社工在113接獲通報都有到男童家中訪視，但由於男童身上沒有明顯外傷或蚊蟲叮咬，罰跪、罰站等情當下也未持續發生，因此未才較積極的強制手段，前天男童被赤裸趕出門，確屬情節嚴重，目前已經安置。父親是否涉及兒少法刑責，有待後續調查釐清。

桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，社會局家防中心已緊急安置。示意圖／Ingimage
桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，社會局家防中心已緊急安置。示意圖／Ingimage

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園 黃瓊慧

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