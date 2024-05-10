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把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」 北部轉涼時間點曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地為多雲到晴，花東有零星降雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。本報資料照
明天各地為多雲到晴，花東有零星降雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。本報資料照

中央氣象署指出，明天各地為多雲到晴，花東有零星降雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。周日鋒面接近，愈晚降雨機率愈高， 晚上到下周一清晨鋒面通過，雨勢最大，各地都有局部短暫雨，中部以北跟宜蘭有較大雨勢。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天天氣與今天類似，各地為多雲到晴，花東有零星降雨，午後各地山區有雷陣雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。周日鋒面接近，白天有機會見到陽光，愈晚降雨機率愈高， 晚上到下周一清晨鋒面通過，雨勢最大，各地都有局部短暫雨，中部以北跟宜蘭有較大雨勢。

他指出，下周一鋒面通過，東北季風影響，白天雨勢趨緩，午後各地雷陣雨明顯。周二、周三水氣減少，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部雷陣雨。周四、周五台灣附近水氣增加，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量也偏多。

溫度方面，曾昭誠表示，下周日晚上至周一、周二東北季風影響，北部及宜蘭降溫，白天高溫約25至27度，夜晚稍涼約20至22度，中南部地區則仍有30度左右。另外，周六晚上到周日鋒面接近過程中，金門及馬祖有霧跟低雲，提醒民眾留意。

宜蘭 東北季風 氣象署 鋒面 高溫

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