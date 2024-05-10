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他見家樂福水果區1服務快速又衛生 眾人一致大讚：給設計者滿分

聯合新聞網／ 綜合報導
家樂福示意圖，非本文當事地點。 圖／聯合報系資料照片
家樂福示意圖，非本文當事地點。 圖／聯合報系資料照片

許多人喜歡到大賣場採買生活用品和生鮮蔬果，而賣場也提供不少客製化服務，例如幫忙水果削皮。有網友分享家樂福西屯店的臉書影片，只見店裡的削鳳梨服務是機器自動化，而非人工處理，獲得眾人的讚賞。

從原PO在「家樂福Carrefour商品網友真心話」分享的影片看到，店家將鳳梨固定在機器上，接著按下開關，鳳梨開始原地轉動，而一旁的特製刨刀由上往下將鳳梨皮削掉，過程大約10秒鐘就完成了，讓他看了直呼「好方便」。

而「家樂福西屯店」臉書小編透露，這個「自動鳳梨削皮機」是西屯店限定，民眾可以先挑選好喜歡的鳳梨，交由服務人員操作機器幫忙削皮不僅安全、快速又衛生，歡迎消費者可以來店體驗。

影片獲得多數人一致好評，「我會為了看它表演買鳳梨」、「好方便，但喜歡自動化，人工削的鳳梨肉會少得可憐」、「方便不用碰手，不喜歡碰手的可以用」、「很衛生啊…不錯喔」、「好療癒喔，看起來很俐落又不沾手」、「這種用機器的最乾淨，不要人工用手」、「削的好乾淨，而且快，省下很多時間，又衛生」、「這很棒欸，外面他殺的鳳梨我都不太敢吃」、「我要給設計者打100分，太棒了」。

但也有網友有不同看法，「感覺削掉很多肉」、「果肉也削掉不少」、「削好只剩半顆，有點浪費」、「鳳梨有些人吃會破嘴，很大原因是沒削乾淨，這買回去還要把黑點目，削一削比較保險，不過是真的很省工」、「不能常清洗的刀片=過敏，還是路邊大叔一刀切好」。

家樂福

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