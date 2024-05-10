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屏東洋蔥豐收撞期中部 推企業認購目標80萬公斤

中央社／ 屏東縣10日電

恆春半島洋蔥產季今年與中部撞期，主要產地恆春、車城、枋山3地農會與屏東縣政府發起企業公益認購，目標認購量80萬公斤，部分將捐贈社區照顧關懷據點與學校。

屏東縣長周春米表示，採購好吃、便宜的落山風洋蔥現在正當時，她是洋蔥愛好者，煮飯都會用洋蔥入菜，今年氣候穩定，屏東洋蔥品質更好，單位面積產量也提高，感謝多間企業單位及民間團體用行動力挺屏東蔥農。

周春米說，每年3到5月是屏東洋蔥產期，主要產地為恆春、車城與枋山地區，今年種植面積約420公頃，年產量1萬多公噸、占全台3成，希望民眾多吃高品質國產洋蔥。

恆春鎮農會總幹事林順和接受媒體聯訪表示，今年恆春半島洋蔥與中部洋蔥產季撞期，加上氣候良好大豐收；屏東洋蔥推廣活動需要長期努力，期待能與更多企業和消費者建立合作關係，農會將繼續致力提升洋蔥品質。

屏東縣政府農業處表示，目標企業認購額80萬公斤，目前約有15家企業認購60萬公斤，已配送約20萬公斤，其中部分將捐贈328處社區照顧關懷據點與學校。

屏東縣政府 恆春 洋蔥

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