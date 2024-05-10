黃仁勳要來了！貿協證實6月2日舉行展前演講 揭AI下一步發展
外貿協會10日宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，將於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展前夕，6月2日晚上7點在台灣大學體育館，盛大舉行精彩的展前演講，屆時黃仁勳將概述AI生態系統的下一步發展，吸引市場關注。
外貿協會指出，該展擁有來自26個國家的1,500多家參展商，預計將有50,000名與會者，是世界頂級科技盛會之一。它長期以來展示了以台灣為基礎的充滿活力的科技生態系，並已成為全球擴展AI所需尖端系統的發射台。
身為AI領域的領導者，NVIDIA不斷培養並擴展AI生態系。去年，黃仁勳的主題演講及在合作夥伴記者會亮相，體現了NVIDIA在協助推動整個科技產業合作夥伴發展所扮演的角色。
合作夥伴將會再度齊聚
NVIDIA的合作夥伴包括宏碁（2353）、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎和索泰，將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品。
除了展覽和演示之外，NVIDIA解決方案架構和工程副總裁Marc Hamilton還將在外貿協會論壇演講，該論壇是COMPUTEX中致力於尖端技術討論的重要活動。
作為「Let's Talk Generative AI」論壇的一部分，Hamilton將於6月5日上午10點至10點30分在台北南港展覽館2館7樓701會議室發表題為「Infra Build Train Go」的演講。
NVIDIA AI Summit
此外，待主題演講結束後，NVIDIA AI Summit將於6月5日在台北漢來大飯店舉行，將深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。
此次峰會將舉辦20多場來自業界專家和創新者的會議，以及針對開發人員的培訓課程。NVIDIA醫療保健和生命科學副總裁Kimberly Powell將主持一場特別演講，探討生成式AI如何推動醫療保健科技產業的發展。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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