黃仁勳要來了！貿協證實6月2日舉行展前演講 揭AI下一步發展

外貿協會10日宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，將於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展前夕，6月2日晚上7點在台灣大學體育館，盛大舉行精彩的展前演講，屆時黃仁勳將概述AI生態系統的下一步發展，吸引市場關注。

外貿協會指出，該展擁有來自26個國家的1,500多家參展商，預計將有50,000名與會者，是世界頂級科技盛會之一。它長期以來展示了以台灣為基礎的充滿活力的科技生態系，並已成為全球擴展AI所需尖端系統的發射台。

身為AI領域的領導者，NVIDIA不斷培養並擴展AI生態系。去年，黃仁勳的主題演講及在合作夥伴記者會亮相，體現了NVIDIA在協助推動整個科技產業合作夥伴發展所扮演的角色。

合作夥伴將會再度齊聚

NVIDIA的合作夥伴包括宏碁（2353）、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎和索泰，將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品。

除了展覽和演示之外，NVIDIA解決方案架構和工程副總裁Marc Hamilton還將在外貿協會論壇演講，該論壇是COMPUTEX中致力於尖端技術討論的重要活動。

作為「Let's Talk Generative AI」論壇的一部分，Hamilton將於6月5日上午10點至10點30分在台北南港展覽館2館7樓701會議室發表題為「Infra Build Train Go」的演講。

NVIDIA AI Summit

此外，待主題演講結束後，NVIDIA AI Summit將於6月5日在台北漢來大飯店舉行，將深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。