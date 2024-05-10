高山症求診數激增2成！專家公開爬高山保命術：低海拔先適應

台灣擁有上百座山脈，加上戶外活動風氣興盛，喜好登山的民眾愈來愈多。急診醫學會野外醫學會委員會主任委員陳穎信表示，隨著政府開放山林政策，以及前幾年因為新冠疫情的關係，民眾在國內旅遊比率增，導致近3年高山症來求診的比率增加二到三成，同時高山、野外意外事件也隨之增加。

陳穎信表示，台灣平地與高山的距離近，開車可以一路直上海拔3000公尺高山，高山的可近性高，民眾大多忽略「高山症」的發生，近年愈來愈多國人喜歡爬山，但卻沒有培養「正確爬山」的觀念，常在沒有事先預防的情況下逕自上山，出現輕重不一的高山症狀。

陳穎信表示，上山的速度愈快，且上山的過程中毫無停留，出現高山症的機率就會大幅增加，高山症有「延遲發生」的效應，身體因不適應高度到出現高山症症狀，大約會延遲4到6小時。當出現高山症狀，最好的改善方式是快速下山，不過不是每座高山的交通方式都是便捷的，如攀爬中央山脈大縱走，基本都是10天起跳，當高山症發作時，無法立即下山恐會直接威脅到生命。

陳穎信說，爬海拔3000公尺以上的高山，千萬別一口氣衝上山，爬山應採取「階梯式」爬法，前一晚先待在海拔2000公尺處讓身體適應環境，隔天再往海拔高的地方爬，才能降低高山症發生的機會。

常見的高山症狀如頭痛、頭暈、沒胃口，依照不同的症狀分為輕度、中度、重度，輕度可透過休息或是服用丹木斯等藥物改善症狀，中度以上則需要使用加壓袋，患者進入加壓袋中，降低身體的海拔高度，達到改善高山症症狀，若已經出現昏迷等嚴重高山症狀，應立即下山送醫。

陳穎信說，建議民眾如果是初次嘗試爬百岳，或是海拔超過3000公尺的山峰，上山前應多作準備，建議要諮詢高山醫學專家，或是野外高山相關門診求助，目前也有醫院提供遠距會診的方式，提供高山諮詢或即時評估症狀等救援。

由於近年高山或野外意外頻傳，急診醫學會野外醫學委員會積極推廣「野外救命術」，如高山、潛水、中暑、蜂螫、溺水等意外，該如何處理急救。