快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高山症求診數激增2成！專家公開爬高山保命術：低海拔先適應

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
政府開放山林政策，以及疫情及國內旅遊增加等因素，因高山症求診的患者增2到3成。圖為示意圖。本報資料照片
政府開放山林政策，以及疫情及國內旅遊增加等因素，因高山症求診的患者增2到3成。圖為示意圖。本報資料照片

台灣擁有上百座山脈，加上戶外活動風氣興盛，喜好登山的民眾愈來愈多。急診醫學會野外醫學會委員會主任委員陳穎信表示，隨著政府開放山林政策，以及前幾年因為新冠疫情的關係，民眾在國內旅遊比率增，導致近3年高山症來求診的比率增加二到三成，同時高山、野外意外事件也隨之增加。

陳穎信表示，台灣平地與高山的距離近，開車可以一路直上海拔3000公尺高山，高山的可近性高，民眾大多忽略「高山症」的發生，近年愈來愈多國人喜歡爬山，但卻沒有培養「正確爬山」的觀念，常在沒有事先預防的情況下逕自上山，出現輕重不一的高山症狀。

陳穎信表示，上山的速度愈快，且上山的過程中毫無停留，出現高山症的機率就會大幅增加，高山症有「延遲發生」的效應，身體因不適應高度到出現高山症症狀，大約會延遲4到6小時。當出現高山症狀，最好的改善方式是快速下山，不過不是每座高山的交通方式都是便捷的，如攀爬中央山脈大縱走，基本都是10天起跳，當高山症發作時，無法立即下山恐會直接威脅到生命。

陳穎信說，爬海拔3000公尺以上的高山，千萬別一口氣衝上山，爬山應採取「階梯式」爬法，前一晚先待在海拔2000公尺處讓身體適應環境，隔天再往海拔高的地方爬，才能降低高山症發生的機會。

常見的高山症狀如頭痛、頭暈、沒胃口，依照不同的症狀分為輕度、中度、重度，輕度可透過休息或是服用丹木斯等藥物改善症狀，中度以上則需要使用加壓袋，患者進入加壓袋中，降低身體的海拔高度，達到改善高山症症狀，若已經出現昏迷等嚴重高山症狀，應立即下山送醫。

陳穎信說，建議民眾如果是初次嘗試爬百岳，或是海拔超過3000公尺的山峰，上山前應多作準備，建議要諮詢高山醫學專家，或是野外高山相關門診求助，目前也有醫院提供遠距會診的方式，提供高山諮詢或即時評估症狀等救援。

由於近年高山或野外意外頻傳，急診醫學會野外醫學委員會積極推廣「野外救命術」，如高山、潛水、中暑、蜂螫、溺水等意外，該如何處理急救。

醫學 高山症

延伸閱讀

季芹爬沙巴神山高山症發作　差點失敗無法攻頂

「整形皇后」罹癌！顧婕證實直腸癌三期

腹部手術後兩傷口每天流膿 八旬男貼膠帶洗澡

起床口乾兼心悸！30歲女狂灌水 經檢查竟患1病

相關新聞

林業署炸荔枝椿象引爭議！專家曝：煮熟無毒 生吃恐有「這風險」

林業署將荔枝椿象入菜，遭食藥署警告荔枝椿象非合法可食用原料，最高可依食安法開罰2億，而荔枝椿象到底能不能吃也引發熱議。專...

把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」 北部轉涼時間點曝

中央氣象署指出，明天各地為多雲到晴，花東有零星降雨，各地普遍都是30度高溫，南高屏近山區可能有36度機率。周日鋒面接近，...

影／花蓮規模5.8地震！大清水山崩瞬間曝光 當地民眾嚇傻

花蓮今天截至目前已經一連10次地震，多半介於芮氏規模4.0至5.8之間，花蓮最大震度4級，連連天搖地動讓民眾直呼「頭都暈...

15:45規模5.8地震！氣象署揭雙北有感原因 曝0403餘震「將延續3到6個月」

繼今天上午連3起顯著有感地震，下午3點45分再發生規模5.8地震。中央氣象署研判此為0403花蓮地震餘震序列的一群，且餘...

地磁擾動11日凌晨起影響 氣象署：高緯度高頻無線電通訊恐中斷

中央氣象署今發布磁暴特報，預計11日凌晨到上半天達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。氣象署表示，此次地磁擾動事件可能影...

台南大仁社區「樹裡桁間」獲2024建築園冶獎

財團法人高雄市建築經營協會舉辦「2024建築園冶獎」，日前公布臺南市獲得「社區景觀營造類」獎項之「臺南築角創意營造計畫」北區大仁社區「樹裡桁間(Betweem the trees)」環境空間改造計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。