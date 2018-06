世界盃足球賽於昨晚塞內加爾對決日本,兩隊最終以2:2握手言和,網路釋出一段影片,是賽前塞內加爾全隊手足舞蹈,全隊充滿歡樂氣氛,讓人感受非洲人的熱情,網友說,「他們早就不在乎輸贏了!」

塞內加爾對日本賽前手足舞蹈。 美聯社

This is team Senegal dancing! I don’t think they really care about winning or losing if they can do this! pic.twitter.com/XYRprVrZXZ