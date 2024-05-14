漢堡王「送華堡＋買1送1券」！肯德基AB自由配　現省55

5月報稅季讓人荷包扁扁嗎？「漢堡王」針對5月15日華堡日，推出加碼優惠，買套餐除了贈送華堡之外，再送「華堡買1送1券」。「肯德基」也推薦「$89超雞賞」組合方案，4款餐點搭配4款副餐，組合價89元。

5月15日為漢堡王的5月「華堡日」，當日購買華堡套餐，除了可以贈送「原味華堡」之外，針對會員，再加贈「華堡買1送1券」。另外即日起至5月27日期間，門市購買「華堡安格斯雙人套餐」，可享299元優惠價，現省70元，套餐內含華堡、安格斯牛肉堡、2份小薯條與2杯中杯飲料，讓繳稅後的小資族也能輕鬆享用。