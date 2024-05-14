快訊

台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

漢堡王「送華堡＋買1送1券」！肯德基AB自由配　現省55

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王針對繳稅月的華堡日，除原有優惠加碼再贈「華堡買1送1券」。圖／漢堡王提供
漢堡王針對繳稅月的華堡日，除原有優惠加碼再贈「華堡買1送1券」。圖／漢堡王提供

5月報稅季讓人荷包扁扁嗎？「漢堡王」針對5月15日華堡日，推出加碼優惠，買套餐除了贈送華堡之外，再送「華堡買1送1券」。「肯德基」也推薦「$89超雞賞」組合方案，4款餐點搭配4款副餐，組合價89元。

5月15日為漢堡王的5月「華堡日」，當日購買華堡套餐，除了可以贈送「原味華堡」之外，針對會員，再加贈「華堡買1送1券」。另外即日起至5月27日期間，門市購買「華堡安格斯雙人套餐」，可享299元優惠價，現省70元，套餐內含華堡、安格斯牛肉堡、2份小薯條與2杯中杯飲料，讓繳稅後的小資族也能輕鬆享用。

針對小資族群，肯德基則推薦「$89超雞賞」方案，採A＋B組合，A區包含美式煙燻咔脆雞堡、8塊上校雞塊、原味起司燻雞捲、咔啦脆雞等4種品項，B區則有雞汁風味飯、玉米濃湯(小)、百事可樂(中)、香脆薯條(小)等4種選擇，組合均一價89元，最高現省55元。

針對繳稅後的小資族，肯德基推薦「$89超雞賞」方案，最高現省55元。圖／肯德基提供
針對繳稅後的小資族，肯德基推薦「$89超雞賞」方案，最高現省55元。圖／肯德基提供

套餐 漢堡王 肯德基

延伸閱讀

現省2441元！漢堡王「最新優惠券」登場 8品項買1送1

迎母親節！肯德基「炸雞桶餐」62折、摩斯套餐2組200元

肯德基×伊藤久右衛門！「宇治抹茶白玉蛋撻」新上桌

現賺99元！漢堡王「華堡、3款椒麻堡」限時買1送1

相關新聞

漢堡王「送華堡＋買1送1券」！肯德基AB自由配　現省55

5月報稅季讓人荷包扁扁嗎？「漢堡王」針對5月15日華堡日，推出加碼優惠，買套餐除了贈送華堡之外，再送「華堡買1送1券」。...

全台14大夜市全支付進駐 限時周末筆筆享20%回饋

全支付自3月11日正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，為首家電支業者於TWQR上開放「信用卡付款」服務，並推...

健身新寵鷹嘴豆泥 波WAVE春大直獨家開賣即食盒

鷹嘴豆泥（hummus）是歐美潮流人士眼中的瘦身新寵，也是營養師心目中的超級食物，具有高纖維、低脂肪、高蛋白的特性，屬於...

家樂福中原店停業半年升級回歸 8特色專區搶先看

去年底一場意外大火讓家樂福中原店燒掉3億元，但也給了中原店全新升級的契機，歷經半年復原期間，家樂福中原店以全新Hyper...

Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

日本高級腕表品牌Grand Seiko今年4月才在日內瓦曝光的全新三地時區運動表，不到一個月的時間，已經在台上市。特別的表盤紋路，靈感來自雪溪，再現壯麗山岳到了夏天所呈現出綠意與殘餘積雪交錯的特別山景，因此受到矚目。

這日連3小時「吃喝免費」！寒舍艾美餐飲品牌「TIPSY Sparrow」開幕

為提供台北信義區上班族、逛街客用餐的新選擇，台北寒舍艾美酒店將於5月21日推出全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。