為何守住哈爾科夫對烏克蘭如此重要

兩年前試圖攻佔哈爾科夫失敗後，俄羅斯再度向該城市推進。直到不久前專家仍堅持認為，俄羅斯在哈爾科夫附近的行動更像是一場宣傳戰，因為據信莫斯科並沒有足夠的兵力來奪取這座烏克蘭第二大城市。

但隨後的五月初，俄羅斯軍隊迅速佔領了哈爾科夫州北部的幾個村莊，人們對烏克蘭失守哈爾科夫的擔憂加劇。對基輔而言，面臨的不僅僅是更多的領土損失──哈爾科夫在烏克蘭方面具有多重重要性──作為經濟和文化中心，同時也是烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的象徵之一。

關於哈爾科夫的必知之事

哈爾科夫在沙俄時期就是一個大城市。1919年至1934年，它是蘇維埃烏克蘭的首都。儘管後來這座城市的主要使用語言為俄語，但上世紀20年代和30年代，烏克蘭文化在此蓬勃發展，該時期傑出的藝術家和作家在斯大林獨裁統治下受到迫害，這一時期被稱為「被處決的文藝復興」。在該時期受到迫害的知識分子直到烏克蘭獨立後才得以廣為人知。

在蘇聯時期，哈爾科夫成為了交通、工業和科學中心。這座城市繼承了蘇聯的高科技產業集群和重要高等院校，包括卡拉辛國立大學、國立法學院、國立無線電電子大學和烏克蘭唯一的航空學院。20世紀30年代，哈爾科夫的一個科研中心首次進行了原子裂變實驗。

哈爾科夫距俄羅斯邊境約40公里，位於從西到東和從北到南的戰略要道交匯處，其中包括從莫斯科經由頓河畔羅斯托夫至克里米亞的路線。直到不久前，該市還在為水電站、火電廠、核電站以及飛機、拖拉機和坦克生產零部件。此外，烏克蘭最大的市場──巴拉巴紹沃（Barabaschowo），也位於哈爾科夫市中心。

普京戰敗之地

來自俄羅斯持續增強的炮擊導致該地電力中斷，許多企業因而無法滿負荷運轉。烏克蘭也很難將企業全部遷至更安全的地方。

企業遷址需要大量資金、貨運列車以及時間，而眼下這一切都很緊缺。一些小型企業已於2022年遷至烏克蘭西部。今年四月，據烏克蘭媒體報導，兩家位於哈爾科夫的工業巨頭計劃在該國西部設立分支機構，這兩家企業在俄羅斯入侵前不久剛剛合併。

俄羅斯毫不掩飾其佔領哈爾科夫的願望。前總統梅德韋傑夫曾公開宣布，2022年秋季，哈爾科夫州將成為第五個被俄羅斯吞併的地區。

烏克蘭軍隊發起的反攻成功挫敗了該計劃。俄軍從哈爾科夫撤離，留下了大量裝備和彈藥。

觀察人士堅信俄羅斯將尋求報復。失去哈爾科夫和該地區將對烏克蘭的能源安全造成沉重打擊。失守哈爾科夫的經濟後果將比失去頓涅茨克或馬裡烏波爾更為嚴重。

根據官方統計數據，2019年哈爾科夫州對烏克蘭國內生產總值的貢獻排名第三（6.3%），僅次於基輔和第聶伯羅彼得羅夫斯克州。此外，哈爾科夫也是烏克蘭天然氣儲量最大的地區。憑借這些儲量，烏克蘭幾乎可以做到自給自足。

烏克蘭軍隊的樞紐

鑑於該地區的規模，爭奪哈爾科夫或成為迄今為止最血腥的戰役。其擁有約350平方公里的面積和130萬人口──與慕尼黑規模相當。

這意味著該城市目前的居住人口與俄烏戰爭爆發前大致相等。儘管許多居民在戰爭爆發後逃離了該市，但也有數十萬人從頓巴斯和其他早期爆發戰爭的地區逃往了哈爾科夫。

2014年親俄活動人士在俄羅斯安全機構的暗中幫助下試圖在烏克蘭東部城市掌權，並在頓涅茨克和盧甘斯克取得了成功，但在哈爾科夫卻遭遇失敗，這些親俄活動人士很快就被趕出了地方政府大樓。

同年，頓巴斯地區爆發戰爭，哈爾科夫成為烏克蘭軍隊的一個重要樞紐和志願者運動中心之一：軍事裝備在此整修，傷員在此接受治療。畢竟，哈爾科夫州保存了許多蘇聯時代的軍事設施，包括一個武器庫和一個軍用機場。

俄羅斯在烏克蘭東北部地區發動進攻對烏克蘭來說並不意外。烏克蘭在哈爾科夫城市周圍建立了多條防線，以應對可能的攻擊，但並未在其周邊地區設置類似的防禦工事。此外，俄羅斯擁有一項重要的的戰略優勢：它可以從自己的領土上向哈爾科夫及其周邊地區發動炮擊。

烏克蘭則只能使用其射程較短的武器進行回擊，而不能使用射程更遠的西方武器。西方武器交付的條件禁止烏克蘭這樣做。最近，英國表示願意改變這一現狀。但對於大多數其他國家來說，烏克蘭使用其提供的武器對俄羅斯發動攻擊仍然是禁忌。

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