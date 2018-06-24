拜託讓我們睡覺 墨國球迷熱情過頭隊長求饒

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-24 12:03 用LINE傳送

墨西哥隊長馬奎斯(右)。 美聯社 首戰寫下本屆世足賽最大冷門扳倒衛冕軍，墨西哥球迷歡欣鼓舞之餘卻苦了球員，昨日對南韓之戰前還有大批球迷聚集在墨西哥下榻飯店外慶祝，讓隊長馬奎斯（Rafael Marquez）不得已出面，請球迷饒了他們。

墨西哥台灣時間凌晨2：1擊敗南韓，晉級16強機會濃厚。不過作戰前晚有段小插曲，球迷聚集在球隊下榻飯店前慶祝，讓球員哭笑不得。隊長馬奎斯只能領著全隊向球迷求饒。

「我們非常興奮，也感激大家給我們的支持。」馬奎斯說，「但為了全隊著想，我向各位道謝，但我們也希望各位能讓我們休息。明天將會是關鍵一役，我們希望能讓所有人滿意。我們衷心期盼大家能讓球員睡個好覺，並感謝你們的助陣。」

語畢馬奎斯與全隊還短暫和球迷互動，唱歌、跳舞，隨後才返回飯店休息。不過隔天一早飯店外甚至聚集更多球迷，只為在墨西哥出征南韓前一睹球員風采。

所幸球迷熱情愛戴並未影響墨西哥表現，墨西哥維拉（Carlos Vela）對南韓先在12碼踢罰打破僵局，66分鐘赫南德茲（Javier Hernandez）再攻進第2球，儘管傷停補時遭「亞洲一哥」孫興慜攻破大門，仍2：1擊敗南韓。

¡Son increíbles, Incondicionales! 🙏🏼



Afición y equipo unidos con el mismo objetivo en #Rusia2018⁠.



Ya toca descansar para mañana estar con todo. ⚡️



¡En verdad, gracias! Unidos #NadaNosDetiene⁠. 👊🏻 pic.twitter.com/HhjZY0ksNb — Selección Nacional (@miseleccionmx) 2018年6月22日