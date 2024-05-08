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降伏「深海紅色惡魔」 香港女釣客到高雄外海釣大驚喜

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
香港來的女釣客搭乘新旗興號娛樂海釣船出海釣南魷，意外釣到長度將近1公尺的菱鰭魷。記者王勇超／翻攝
香港來的女釣客搭乘新旗興號娛樂海釣船出海釣南魷，意外釣到長度將近1公尺的菱鰭魷。記者王勇超／翻攝

高雄外海近期進入南魷產季，許多釣客會包船夜釣南魷，一名來自香港的女釣客5月3日搭乘新旗興號娛樂海釣船出海釣南魷，意外遇到巨物襲擊，她耗費10多分鐘，最後成功釣起1尾長度將近1公尺、外型如同暗紅色菱形風箏的菱鰭魷，船上的釣客紛紛恭喜她降伏這尾「深海紅色惡魔」。

釣魚嚮導孫祥鈞說，菱鰭魷俗稱「飛卷」，是一種棲息在深海的大型魷魚，棲息水深從水表到800公尺甚至1000公尺深海都有，經常2尾一對的狀態出現，有時會躍出海面追捕小魚，也被稱為飛魷；菱鰭魷肉質鮮甜，「味道像是軟絲」，但台灣沒有漁民專門捕捉，很少出現在魚市場。

孫祥鈞表示，近期釣客在高雄外海夜釣南魷，偶而會有人釣到1公斤至2公斤等級的菱鰭魷，4月下旬他目睹超過20公斤等級的飛卷在海面上抱住釣客的假餌，上鉤後瞬間爆衝，捲線器出線200多米，釣客耗時2小時努力搏魚，多次收回數十公尺的魚線後，飛卷又逃竄數十公尺，最後鉤子開鉤，導致這尾飛卷逃逸。

孫祥鈞5月3日帶客搭乘新旗興號娛樂海釣船在高雄外海夜釣，遇到南魷大咬，全船的釣客中魚聲此起彼落，其中一名來自香港的女釣客的釣竿特別沉重，拉了10多分鐘才把魚從深海拉到水面，「本來以為她是1竿釣到2尾或3尾良型南魷」孫祥鈞說，「直到看到一大片暗紅色的物體接近海面，才知道上鉤的巨物是1尾大飛卷！」

捕魚資歷超過50年的屏東山海漁港王姓船長說，漁民在恆春的後灣海域作業時，夜間偶而會遇到被船上燈光吸引而靠近的菱鰭魷，「經常都是一大一小，兩尾飛卷游在一起！」這時只要眼明手快，拿搭鉤就能勾起飛卷，他曾勾起體型近40公斤的菱鰭魷。

菱鰭魷的外型如同暗紅色菱形風箏。圖／孫祥鈞提供
菱鰭魷的外型如同暗紅色菱形風箏。圖／孫祥鈞提供
釣客在高雄外海釣到的南魷。圖／孫祥鈞提供
釣客在高雄外海釣到的南魷。圖／孫祥鈞提供

海釣船 漁民 香港

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