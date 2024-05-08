快訊

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

Apple Pencil Pro未漲價多4功能！果粉氣炸這款觸控筆「花4千秒變孤兒」

馬斯克曾說過傻瓜才用 特斯拉上季大買Luminar光學雷達

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Luminar透露第1季有一成營收來自特斯拉的採購訂單，圖為創辦人兼執行長Austin Russell在2024年4月23日介紹新一代光學雷達技術平台。美聯社
Luminar透露第1季有一成營收來自特斯拉的採購訂單，圖為創辦人兼執行長Austin Russell在2024年4月23日介紹新一代光學雷達技術平台。美聯社

特斯拉執行長馬斯克不喜歡「光學雷達」（LiDAR）是出名的，曾說過「傻瓜」才會用這項技術，認為它又貴又難用。不過，這家電動車大廠上季卻從光達大廠Luminar採購了價值200萬美元的光學雷達感測器。

Luminar在7日給股東的信函中表示，特斯拉「在第1季是我們最大的光學雷達客戶，構成了當季超過10%的營收」。Luminar公布上季營收2,100萬美元。

馬斯克把特斯拉的未來命運押注在自駕計程車robotaxi，他承諾會在8月8日推出。馬斯克近年來一直在談論自動駕駛，此時正值電動車近來銷售不佳，來自中國大陸新能源車的競爭加劇。

馬斯克曾在2019年一場活動上向投資人表示：「我們今天將向你們解釋的，是光學雷達是傻瓜才用的。」「任何仰賴光學雷達的人都是注定失敗。注定失敗。昂貴的感測器是不必要的。」

特斯拉所行銷的Autopilot、FSD等自動駕駛輔助功能，都是採用基於相機鏡頭的系統。特斯拉以往曾與Luminar合作，進行測試與研發。

Luminar財務長費尼莫爾7日在財報會議上表示：「這並非是他們首次向我們訂購光學雷達，但我會說這是較不規律，而非是經常發生的。」「我們實在不知道他們如何運用產品，我們只能推測。」

特斯拉 電動 馬斯克

延伸閱讀

FSD全面落地再緩緩 無人駕駛計程車或先登陸測試

電動車ETF 續航力強

特斯拉連續四週裁員 員工士氣低落未來面臨挑戰！

內科CEO酒駕開特斯拉兜風…撞路樹害死同事拿支票和解 判8月沒緩刑

相關新聞

美制裁白搭？全自研OS讓華為斷開Google生態系 騰訊可能助跑

華為今年將徹底與Google的Android劃清界線。稍晚要上市的華為旗艦智慧手機Mate 70，搭配不再兼容Andro...

馬斯克曾說過傻瓜才用 特斯拉上季大買Luminar光學雷達

特斯拉執行長馬斯克不喜歡「光學雷達」（LiDAR）是出名的，曾說過「傻瓜」才會用這項技術，認為它又貴又難用。不過，這家電...

豐田汽車今年度展望不佳 接連安全醜聞影響生產

豐田汽車周三預測今年度獲利遠不如分析師所料，油電混合車暢銷，卻不敵安全醜聞導致減產的負面影響。財測公布後，豐田汽車股價應...

歐洲國家貨幣政策與美分流？早於FED 瑞典央行預計今宣布降息

瑞典央行周三會宣布利率政策，市場預期降息的可能性高達80%，利率會從4%下調1碼，以便為搖搖欲墜的經濟提供支援。英國金融...

美國禁令無效？研究指大型零售商品含新疆棉

週二（5月7日）發表的一項最新研究發現，去年在美國和全球零售商販賣的棉製產品樣本之中，有19%包含了來自新疆的棉花。路透社指出，美國欲藉由法令阻擋新疆強迫勞動商品的進口，但此研究結果顯示相關法律恐怕未

可破涕為笑了！FTX破產受害者將百分百獲賠償 還有利息可拿

根據一份7日晚間提交給法院的重組計畫，破產的加密貨幣交易所FTX幾乎所有帳戶擁有人都將收到全額的現金賠償，而且金額還可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。