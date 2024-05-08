馬斯克曾說過傻瓜才用 特斯拉上季大買Luminar光學雷達

特斯拉執行長馬斯克不喜歡「光學雷達」（LiDAR）是出名的，曾說過「傻瓜」才會用這項技術，認為它又貴又難用。不過，這家電動車大廠上季卻從光達大廠Luminar採購了價值200萬美元的光學雷達感測器。

Luminar在7日給股東的信函中表示，特斯拉「在第1季是我們最大的光學雷達客戶，構成了當季超過10%的營收」。Luminar公布上季營收2,100萬美元。

馬斯克把特斯拉的未來命運押注在自駕計程車robotaxi，他承諾會在8月8日推出。馬斯克近年來一直在談論自動駕駛，此時正值電動車近來銷售不佳，來自中國大陸新能源車的競爭加劇。

馬斯克曾在2019年一場活動上向投資人表示：「我們今天將向你們解釋的，是光學雷達是傻瓜才用的。」「任何仰賴光學雷達的人都是注定失敗。注定失敗。昂貴的感測器是不必要的。」

特斯拉所行銷的Autopilot、FSD等自動駕駛輔助功能，都是採用基於相機鏡頭的系統。特斯拉以往曾與Luminar合作，進行測試與研發。

Luminar財務長費尼莫爾7日在財報會議上表示：「這並非是他們首次向我們訂購光學雷達，但我會說這是較不規律，而非是經常發生的。」「我們實在不知道他們如何運用產品，我們只能推測。」