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桃市府一年8百人離職？人事處：議員資料與事實有落差

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府人事處今赴議會工作報告，針對議員質疑市府一年有8百名員工離職，人事處澄清去年只有433名。本報資料照片
桃園市政府人事處今赴議會工作報告，針對議員質疑市府一年有8百名員工離職，人事處澄清去年只有433名。本報資料照片

桃園市人事處今天上午赴議會工作報告，多名議員質詢提到市府員工流動率高，去年有7、8百人申請離職或調職，指原因出在勞逸不均、工作環境不佳和職場高壓管理等問題，甚至有基層請調案還被長官壓下來；對此，人事處長林妙貞僅表示議員掌握數據與事實有落差，詳細原因下午以新聞稿說明。

桃園市議員于北辰指出，新北市2020年至今離退人數是683人，而桃園近幾年離退率大概落在5%到7%，桃市府目前有1萬多名員工，等於一年約有8百人離職，就算以最低5%計算也有6百多人，平均下來，桃園離職的人數比新北還高。

于北辰詢問桃市府去年哪個局處離職率最高，林妙貞回答去年底被裁撤的資訊科技局，並指中央成立數位發展部，專業人才當然會想要到更好的單位發展，但于北辰對此說法不埋單，認為「離職最大的原因就是工作太累」。

于北辰表示，人事處要重視勞逸不均問題，應建立專業輪調制度，不能要讓爽的人一直爽，累的人一直累，好的人才都被累垮了；議員李柏芳也認為人才應該要流動，工作量過大也要評估增加人力。

此外，議員陳雅倫、許清順、黃婉如和李宗豪都提到環保局清潔隊人力不足；議員黃崇真說員工流動率高不一定是員工的問題，有時候是管理者的問題；議員王珮毓則反映市府有些員工想調職卻被長官退勸，人事處應該重視。

林妙貞答詢時應允會研議專業人才輪調機制，也會提醒局處首長，留任一定要是雙方都有意願的情況下促成；關於離職率，林妙貞事後表示市府去年僅400多人離職，與議員掌握情況有落差，詳細原因下午將以新聞稿說明。

于北辰 桃園 議員 離職

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