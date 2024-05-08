四寶媽要豐胸沒錢…以母當保證人借35萬元 母氣得報警提告
彰化縣卅多歲的四寶媽陳姓女子為了要做豐胸手術，需要35 萬元，卻瞞著母親，以母親擔任連帶保證人向二家資融公司借35萬元，被母親發現後氣得報警提告，彰化地方法院依偽造有價證券罪等將她判刑1年10月，緩刑4年。
判決書指出，陳女2020年間到台北一家整形外科診所要做豐胸手術，但因沒有手術費35萬元，因此在未經其母親同意，即以自己母親為貸款的本票共同發票人和連帶保證人，分別向二家資融公司貸款20萬和15萬元。
陳女母親後來得知女兒未經她同意即讓她為35萬元借貸背書，擔任連帶保證人，氣得報警提告。
陳女在法院審理時，坦承犯行，且表示是她不懂事才這麼做，她還有4個未成年孩子要養，得和丈夫一起分擔經濟和扶養責任，希望法官給她機會改過。
法官認為，陳女坦承犯行，且已清償完35萬元，顯見她並未要讓母親承擔為她還款責任，且已取得母親原諒，犯罪情節未至嚴重，不過她曾因詐欺案件被判處拘役40日，緩刑2年，如今又再犯本案，因此依偽造有價證券罪等將她判刑1年10月，緩刑4年。
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