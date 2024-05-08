快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

習近平將訪匈牙利 習：雙邊關係進入歷史最好時期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平在訪問匈牙利前於該國媒體發表署名文章。路透
大陸國家主席習近平在訪問匈牙利前於該國媒體發表署名文章。路透

大陸國家主席習近平8日在匈牙利《匈牙利民族報》發表署名文章，指出雙邊關係進入歷史最好時期。

今年是中匈建交75週年，習近平指出，中國和匈牙利雖然相隔千里，但兩國人民友好情誼源遠流長，堅持做肝膽相照、合作共贏、互學互鑒的好朋友，「雙方在風雲變幻的國際形勢中，不懼風雨、不畏強權，走出一條主權國家獨立自主對外友好交往的正道。雙方建立高水平政治互信。」

習近平表示，中國和匈牙利當前都處在各自發展的重要時期，希望通過這次訪問，同匈方深化互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新高度。

習近平最後提到，雙方要繼續發揚傳統友好，充實雙邊關係政治基礎，加強發展戰略對接，共同引領地區合作，加強國際事務交流，攜手應對全球性挑戰，為維護世界和平注入更多正能量。

據美國之音報導，北京2023年舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，匈牙利總理維克多（Orbán Viktor）是出席該屆論壇的唯一一位歐盟國家領導人。匈牙利2015年成為歐洲第一個與中國簽署一帶一路合作文件的國家，中匈關係在2017年提升為全面戰略夥伴關係。

據紐約時報報導，中國已承諾投資匈牙利逾100億美元（合約新台幣3千242億元），大部分集中在電動汽車領域，其中大陸電動汽車巨頭比亞迪已在去年12月宣布將在該國建組裝廠，是比亞迪在歐洲的第一個生產基地。

匈牙利 習近平 電動汽車

延伸閱讀

習近平訪塞爾維亞匈牙利 分析指展現對東歐影響力

送別習近平後馬克宏X上貼文稱「我們的關係逐漸成形」

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願與塞開創合作新局面

相關新聞

全力阻擋TikTok禁令 母公司字節跳動吿美政府違憲

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）7日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在禁止TikTok的法律違反保...

彭麗媛訪歐個人行程受矚 獲教科文組織「特使」證書

中國國家主席習近平5月5日至7日訪問法國，其夫人彭麗媛6日除陪同習近平參與相關活動，另參訪聯合國教科文組織總部，並在法國...

習近平將訪匈牙利 習：雙邊關係進入歷史最好時期

大陸國家主席習近平8日在匈牙利《匈牙利民族報》發表署名文章，指出雙邊關進入歷史最好時期。

將在月之背面採樣的嫦娥六號 已進入環月軌道飛行

據央視新聞，央視從大陸國家航天局獲悉，北京時間5月8日，在北京航太飛行控制中心的精確控制下，嫦娥六號探測器成功實施近月制...

送別習近平後馬克宏X上貼文稱「我們的關係逐漸成形」

法國總統馬克宏在送走了到訪的中國國家主席習近平後，在他的X社群平台的帳號上寫下簡短感想，他以對習近平說話的口吻寫道，「透...

蒲亭展開第5任期 中駐俄大使稱兩國繼續密切交往

俄羅斯總統蒲亭7日宣誓展開破紀錄第5個任期。中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，中方歡迎蒲亭就職後對中國進行國事訪問，兩國元首一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。