習近平將訪匈牙利 習：雙邊關係進入歷史最好時期

大陸國家主席習近平8日在匈牙利《匈牙利民族報》發表署名文章，指出雙邊關係進入歷史最好時期。

今年是中匈建交75週年，習近平指出，中國和匈牙利雖然相隔千里，但兩國人民友好情誼源遠流長，堅持做肝膽相照、合作共贏、互學互鑒的好朋友，「雙方在風雲變幻的國際形勢中，不懼風雨、不畏強權，走出一條主權國家獨立自主對外友好交往的正道。雙方建立高水平政治互信。」

習近平表示，中國和匈牙利當前都處在各自發展的重要時期，希望通過這次訪問，同匈方深化互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新高度。

習近平最後提到，雙方要繼續發揚傳統友好，充實雙邊關係政治基礎，加強發展戰略對接，共同引領地區合作，加強國際事務交流，攜手應對全球性挑戰，為維護世界和平注入更多正能量。

據美國之音報導，北京2023年舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，匈牙利總理維克多（Orbán Viktor）是出席該屆論壇的唯一一位歐盟國家領導人。匈牙利2015年成為歐洲第一個與中國簽署一帶一路合作文件的國家，中匈關係在2017年提升為全面戰略夥伴關係。

據紐約時報報導，中國已承諾投資匈牙利逾100億美元（合約新台幣3千242億元），大部分集中在電動汽車領域，其中大陸電動汽車巨頭比亞迪已在去年12月宣布將在該國建組裝廠，是比亞迪在歐洲的第一個生產基地。