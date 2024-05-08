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新北捷運6線齊發 三鶯線拚2025年完工通車

中央社／ 新北8日電
新北捷運三鶯線將於明年完工通車，路線長度累積可達40公里。圖為淡海輕軌捷運列車。報系資料照／記者陳正興攝影
新北捷運三鶯線將於明年完工通車，路線長度累積可達40公里。圖為淡海輕軌捷運列車。報系資料照／記者陳正興攝影

新北市長侯友宜今天表示，新北捷運工程6線齊發，上任5年來，營運路線新增26公里、26座車站，這是非常了不起的成就；三鶯線將於明年完工通車，路線長度累積可達40公里。

侯友宜今天主持市政會議，新北市捷運局長李政安專案報告指出，目前新北捷運工程6線齊發，將興建57公里、51座車站，包含捷運三鶯線、萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環線、汐止東湖線及基隆捷運、淡海輕軌第二期。

李政安表示，各捷運完工時程，捷運三鶯線預計明年完工通車、萬大中和線2027年完工、土城樹林線2031年完工、南北環線2031年完工、汐止東湖線2032年完工、基隆捷運2033年完工、淡海輕軌第二期目標是2029年完工。

他指出，新北市持續推動五泰板輕軌、八里輕軌、深坑輕軌等路線，未來三環六線全部完成，新北市境內將有180公里、168座車站。未來完成路網串連後，新北、台北、基隆及桃園將透過軌道建構緊密的「北台軌道共榮生活圈」，成為有61個行政區、千萬人的國際級大都會。

李政安表示，今年4月3日花蓮外海強震，經檢查發現環狀線板橋站到中和站間有鋼箱梁出現11處位移，根據設計單位評估，復原期約達1年以上，市府會盡速動工修復，後續會經專家確認安全無虞後，才會恢復全線通車營運。

侯友宜聽完簡報後表示，新北捷運工程6線齊發，自他上任5年來，營運路線新增26公里、26座車站，這是非常了不起的成就；三鶯線將於明年完工通車，路線長度可累積達40公里、38座車站，市府會全力推動捷運建設，以打造新北為便捷、舒適、宜居城市。

三鶯線 侯友宜 北捷 淡海輕軌

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