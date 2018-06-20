10萬隻小龍蝦「失蹤」 被懷疑事件造假

世界日報 中國新聞組╱廣州20日電 2018-06-20 22:38 用LINE傳送

小龍蝦去向成謎，10萬中國小龍蝦征世盃被疑造假。 圖／蘇妍鳳翻攝 10萬隻「出征」俄羅斯世足賽的中國小龍蝦「去向成謎」！日前中國官媒熱炒中國小龍蝦將替代無緣出賽的中國足球員，攻占俄羅斯餐廳，作為球迷助興下酒菜；不過，近日，有媒體實地追訪，卻發現俄羅斯的餐廳根本未供應小龍蝦，侍應及廚師更說「小龍蝦非食物」沒計畫送上餐桌，引起小龍蝦輸俄似造假疑慮。

俄羅斯世足賽開賽前夕，包括央視等多個中國媒體報導，搭載10萬隻湖北產小龍蝦的中歐班列，已從武漢啟程，預計本月(6月)中旬抵達莫斯科。這批趕在世界杯期間為眾球迷獻上的助興美食小龍蝦，可製成麻辣、蒜香、十三香等不同口味。當時消息引起轟動與討論。

時隔多日，中國小龍蝦們此時應該要踏上了俄羅斯，然而，廣州日報報導，實際走訪莫斯科多家中餐館和當地酒吧，得到的反饋著實詫異。

據報導，緊鄰紅場的某中餐館一名來自中國的工作人員說，從來沒聽說過餐館裡將會有中國的小龍蝦，「我們是想吸引更多來莫斯科紅場旅遊的中國人就餐，但這裡平時就餐更多的是當地人，咱們國內的小龍蝦又不是真的龍蝦，反正我覺得當地人沒人會吃。」

而在另一家「中國俱樂部」中餐館裡，無論是工作人員還是中國廚師也都對小龍蝦進入莫斯科的餐館和酒吧表示了不理解。報導稱，其他的中餐館也都沒有要把小龍蝦擺上餐桌的計畫。

報導指出，至於當地的酒吧更多是俄羅斯人經營，從菜單上來看，菜品也都是歐式風格，很難想像俄羅斯人喝著啤酒兩手剝著小龍蝦，而服務員和老闆甚至都沒有聽說過中國小龍蝦。對於記者的詢問第一反應以為是海裡的龍蝦和河蝦，得知並不是這些後，都是表態不會考慮這個「非食物種類」。

對於中國小龍蝦在俄羅斯音信杳然，報導質疑稱，「或許真的只是球迷們開的一個玩笑」。

另據香港蘋果日報報導，此前曾傳出遠征俄羅斯的小龍蝦是由中國農發集團鮮天下與阿里巴巴農村淘寶聯合安排，昨天聯絡阿里巴巴，但截至截稿仍未回覆。