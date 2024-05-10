腳下有清代鐵道遺跡？ 新竹湖口鳳山工業區施工被喊停

新竹縣湖口鳳山工業區傳出有工廠出動怪手挖土開路，疑似直接在清代鐵道路塹遺址位置上施工，遭地方文史工作者緊急攔停，雖目前尚無法確認是否真有遺構，不過新竹縣文化局下周將到場會勘，釐清是否有清代鐵路遺跡。

據了解，這段地方文史工作者口中的清代鐵道，位於現今沿鳳工三街東側的一處「山溝」。文史工作者指出，100多年前鐵道原本就是從此地向下挖路塹，以平緩的坡度從湖口台地下降到鳳山溪平原，但鐵道歷經多次改道，如今的縱貫線鐵道坡已經西移到1公里外的湖口與新豐交界處。

留下來的路塹因歷經百年沒有被人為破壞，逐漸被草木覆蓋，才會讓人誤以為是山溝，不過文史工作者認為，此處非常具有保留與發揚價值，因此發現有重機具怪手在現場開挖、填埋土方時，才會立即請施工業者先停工，避免腳下可能的鐵道遺跡被破壞。

新竹縣文化局表示，根據中研院資料，清代鐵道路線並沒有經過施工位置，是否真為清代鐵道，還需要進一步勘查才能釐清。不過根據文資法規定，一旦營建工程或其他開發行為進行中，發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值的建造物時，應即停止工程或開發行為的進行，並報主管機關處理。

文史工作者指出，通過該處的清代鐵道早在1893年即已通車，並在路塹坡頂設置「鳳山崎火車碼頭」，即現今的「新豐車站」，但日治時期後考量火車爬坡，為減緩坡度，而將鐵道改線，1902年西移至現今約鳳工一街位置，1929年再次西移到如今的新豐車站現址並改名為「山崎驛」，新豐車站一名是在戰後的1969年才更名。