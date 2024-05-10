20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示，自己家的車大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也是開20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

原Po在PTT發文稱，他家裡的車基本上10年一換，大約都會開個二十萬公里，但他發現「台灣人普遍換車頻率極低，我家這種算少數」，他的姨丈開的三菱休旅車，也差不多二十年了，就算車子問題很多，也不敢給小孩開，卻還是硬留著。他嬸嬸的Tercel大燈都霧化了，卻以車子還能動，且新車開不習慣為由，要繼續開舊車。

和身邊的親友相比，原Po感嘆「好像我家很有錢整天在換車一樣」。原Po解釋，他家會較為頻繁地換車是因為他父親認為用車頻率高，車子年限里程到了，不換也不安全。但他也發現路上這些老車真的沒少過，「台灣人是不是不太換車啊？車不是開到報廢，就是開到輪子飛出去？」。

對此，網友紛紛留言，「舊車又不是不能開」、「車子有保養有維修，根本就還好」、「除非車齡12年以上開始出現五到六萬的大修，不然都是能開就開吧」、「車就負資產，除非是安全性問題或真的大修金額大於殘值」。

不過，也有鄉民持不同看法，「等你車子壞東壞西的時候就知道，尤其是如果在高速公路上突然失去動力」、「越早換折價越多」、「同溫層吧，科技業這邊幾乎都新車」、「剛剛看最新一期統計也還是11年，有在用車的遇到一年兩驗都會想換車了」、「稅金貴，車價如日韓自然換得快」、「有錢人換車就很快，窮人當然慢，台灣好像平均10年，日本5年」。