快訊

MLB／水原一平竊案將拍影集 製作方：一段信任與背叛的故事

謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

影／台74銜接國1工安意外！工程車翻覆 1工人無呼吸心跳1骨折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的路上時常能看到車齡超過20年的老車。圖／聯合報系資料照
台灣的路上時常能看到車齡超過20年的老車。圖／聯合報系資料照

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示，自己家的車大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也是開20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

原Po在PTT發文稱，他家裡的車基本上10年一換，大約都會開個二十萬公里，但他發現「台灣人普遍換車頻率極低，我家這種算少數」，他的姨丈開的三菱休旅車，也差不多二十年了，就算車子問題很多，也不敢給小孩開，卻還是硬留著。他嬸嬸的Tercel大燈都霧化了，卻以車子還能動，且新車開不習慣為由，要繼續開舊車。

和身邊的親友相比，原Po感嘆「好像我家很有錢整天在換車一樣」。原Po解釋，他家會較為頻繁地換車是因為他父親認為用車頻率高，車子年限里程到了，不換也不安全。但他也發現路上這些老車真的沒少過，「台灣人是不是不太換車啊？車不是開到報廢，就是開到輪子飛出去？」。

對此，網友紛紛留言，「舊車又不是不能開」、「車子有保養有維修，根本就還好」、「除非車齡12年以上開始出現五到六萬的大修，不然都是能開就開吧」、「車就負資產，除非是安全性問題或真的大修金額大於殘值」。

不過，也有鄉民持不同看法，「等你車子壞東壞西的時候就知道，尤其是如果在高速公路上突然失去動力」、「越早換折價越多」、「同溫層吧，科技業這邊幾乎都新車」、「剛剛看最新一期統計也還是11年，有在用車的遇到一年兩驗都會想換車了」、「稅金貴，車價如日韓自然換得快」、「有錢人換車就很快，窮人當然慢，台灣好像平均10年，日本5年」。

PTT 中古車

延伸閱讀

影／不禮讓救護車達50秒！台中休旅車女駕駛辯稱：新車隔音太好沒聽到

交棒姪兒戴榮吉做公益不間斷 北台南家扶換掉17年老車

影／驚悚！苗栗休旅車撞上外側左轉機車兩度起火 老婦騎士重傷不治

新北三峽民生街瓶頸巷弄20年不通 民代爭取打通並多設車格

相關新聞

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示自己家的車，大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也開了20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

出門前少「1動作」整天焦慮不安 一票過來人附和：感覺超赤裸

每個人出門都有自己的穿衣風格、標準配備，一位男網友表示，自己有噴香水的習慣，若出門後發現忘了噴，就會開始覺得渾身不自在，好奇其他人會不會跟自己一樣有焦慮感，結果釣出一票人附和「感覺超赤裸」。

新家LINE群狂「＠All借車位」超困擾 網教1招反制：一輩子沒得借

有些社區會有群組，除了可以互相幫忙還可以討論居住問題。

暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

他並指出，小妹妹在送餐時因為怕自己的發音不標準，讓客人無法理解，會改用手指警語的方式與客人溝通，並非是不想與客人說話的不禮貌表現，請大家諒解。

咖啡廳被當圖書館？「2舉動」網怒批超母湯

平常到咖啡廳你喜歡做哪些事呢？《網路溫度計DailyView》曾撰寫等咖啡還是等一個人？大家都在咖啡店做什麼？」文章，其中「當K書中心苦讀」、「正經開會談生意」也榜上有名。越來越多學生選擇到咖啡廳唸書...

搭高鐵想阻止時髦女大聲講手機 醫師發現真相後慚愧：該多點體諒

那名講話大聲的女子，一度還吵醒了他身旁睡著的阿伯，在經過高鐵服務人員的提醒後，她才改為用打字的方式。但醫師發現，當女子放下手機的那一剎那間，他剛開始因為覺得太吵而產生的厭惡感竟都化為羞愧的感受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。