淡水車禍！汽車連撞3機車1死2傷 疑駕駛恍神釀禍

新北淡水中正東路一段81巷口今天晚上發生4車事故，造成1名機車騎士當場沒有生命徵象，另2騎士分受輕重傷，緊急協助3人送醫急救，1人傷重宣告不治、2人留院觀察治療，肇事汽車駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，李姓男子（37歲）今天晚上9時26分左右，駕駛一輛汽車沿著新北市淡水區中正東路一段往淡水方向直行，途中行經中正東路一段與竿蓁二街口前20公尺，先撞擊一輛機車，再往前衝撞中正東路一段81巷口等紅燈2輛機車。

造成事故現場3輛機車撞毀，陳姓男騎士（37歲）腦脊髓液耳漏、鼻漏當場沒有生命徵象、林姓男騎士（36歲）腿部骨折、黃姓男騎士（34歲）肢體疼痛，緊急協助3人送醫急救，陳姓騎士傷重宣告不治，林姓騎士留院治療，黃姓騎士則無大礙。

肇事李男向警、消表示，一時恍神失控釀禍，李沒有酒駕、沒有受傷，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，同時協助患者維持呼吸，並保持呼吸道暢通、保護患者頸椎，避免造成二次傷害。